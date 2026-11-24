Un patrimonio da circa 400 mila euro e una causa che ha avuto il suo epilogo: il Tribunale di Bologna non ha accolto il ricorso presentato da tre cugine, che avevano impugnato la decisione di un lontano parente, scomparso nel 2023, di lasciare la sua eredità a un’amica.

L’uomo, scomparso nel 2023 all’età di 90 anni, non aveva moglie e figli. Gli unici parenti più prossimi erano, appunto, le tre cugine di quarto grado. Alla lettura del testamento, il defunto aveva deciso di lasciare tutti i suoi beni - che tra immobili e disponibilità bancarie toccavano i 400 mila euro - a una persona a lui particolarmente vicina, senza lasciare nulla ai familiari. Le tre cugine di quarto grado avevano impugnato gli atti rivendicando il patrimonio. Le disposizioni testamentali dell’uomo erano state modificate il 10 maggio e il 10 ottobre 2022, in cui indicava l’amica come unica beneficiaria. Proprio questi due atti sono finiti nel mirino nei familiari, che li consideravano nulli. I motivi erano due: la compilazione a pugno su un fac-simile già prestampato e l’incapacità di intendere e volere dell’anziano, con un progressivo deterioramento neurocognitivo diagnosticato dal “Centro Disturbi Cognitivi – Poliambulatorio di Bologna” nel 2018.

Il Tribunale di Bologna ha però respinto il ricorso presentato. La giudice Laura Fioroni della prima sezione civile ha dato torto alle lontane parenti del pensionato. È stata confermata la piena validità del lascito in favore della donna (che aveva accompagnato l’anziano negli ultimi anni di vita fino alla morte). “La scrittura a mano apparteneva senza dubbio al defunto, mentre la presenza di alcune righe dattiloscritte sull’altro lato del foglio non compromette in alcun modo la validità giuridica dell’atto”, ha detto il magistrato.

Smontata anche la tesi dell’incapacità di intendere e di volere. “Le testimonianze acquisite, infatti, si risolvono prevalentemente nella descrizione di episodi isolati di disorientamento o di difficoltà nella gestione della vita quotidiana, peraltro coerente con l’età avanzata e con il quadro patologico accertato, ma non consentono di affermare che egli versasse, al momento della redazione delle schede testamentarie, in uno stato di assoluta incapacità di comprendere il significato e le conseguenze dei propri atti”.