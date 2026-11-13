Famiglia nel bosco, respinto il ricorso: i bambini non tornano a casa

“Come purtroppo prevedibile viste le precedenti conferme, la Corte di Appello dell’Aquila ha deciso di rigettare il reclamo della Famiglia Birmingham Trevallion”. Così in una nota, Simone Pillon, avvocato della Famiglia nel bosco. La decisione conferma la validità della Ctu e convalida l’ordinanza del Tribunale per i minorenni. Confermato anche il programma di ricongiungimento graduale stabilito dall’ordinanza del 6 marzo scorso. Al momento, dunque, i tre bambini resteranno nella casa famiglia di Vasto, in provincia di Chieti, e continueranno a frequentare la scuola pubblica.

“Sono state disattese - spiega Pillon - anche le osservazioni della difesa relative al diritto di libera scelta dei genitori con riguardo alla scuola e non sono state considerate le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla residualità del collocamento extrafamiliare e sulla necessità che siano chiaramente indicati i termini della sua durata. Su questi e su altri aspetti della decisione la difesa presenterà nei prossimi giorni ricorso per Cassazione”.

“I bambini - ha concluso Pillon - sono molto felici di poter stare con mamma e papà nei fine settimana e nei giorni di incontro infrasettimanale, pur attendendo con ansia il rientro definitivo”. I genitori dei piccoli avevano impugnato la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha disposto un percorso graduale di ricongiungimento con i tre figli (affidati a una struttura protetta dal novembre 2025). Pillon aveva chiesto l’immediato e pieno ricongiungimento familiare dei bambini con i genitori e l’ammissione del progetto educativo di home schooling.