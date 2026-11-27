Prende un’auto appartenente al servizio di car sharing e dà vita a un vero e proprio tallonamento con polizia e carabinieri, cercando di imitare Gta VI, il videogioco la cui ultima edizione è uscita appena una settimana fa con guadagni di quasi 4 miliardi di dollari. È successo a Torino, dove l’inseguimento di un 15enne, italiano di seconda generazione, si è concluso con lo speronamento e lo schianto di una gazzella contro un albero e con l’arresto del ragazzino. Riaffidati alle famiglie i due coetanei che si trovavano in macchina con lui.

Tutto è cominciato quando una pattuglia ha notato la piccola macchina bianca sfrecciare a folle velocità tra corso Palermo e corso Novara non rispettando diversi semafori rossi. Dal momento che l’auto riusciva a seminare i carabinieri, dalla centrale operativa è stata diramata una nota di ricerca rivolta a tutte le pattuglie in servizio in quel momento sul territorio. Intorno alle 3 di notte, quindi, una seconda gazzella ha avvistato l’auto che, nel frattempo, veniva tallonata da almeno due volanti della polizia. A quel punto è scattato l’inseguimento congiunto lungo diversi chilometri, con tanto di manovre azzardate e pericolose per pedoni e automobilisti.

Dopo essere uscito e poi rientrato nei confini cittadini, la folle fuga del 15enne è terminata nel quartiere Falchera. Non prima, però, che il ragazzino, nell’ultimo disperato tentativo di sottrarsi al controllo, speronasse una delle auto dei carabinieri spingendola fuori strada contro un albero. A quel punto il conducente della macchina e i due che erano con lui avrebbero provato a fuggire a piedi. Ma subito sono stati rintracciati e bloccati dagli agenti. Il 15enne è stato arrestato non solo per resistenza a pubblico ufficiale: gli sono state contestate anche diverse violazioni del codice della strada. Per lui il giudice ha convalidato il provvedimento di inserimento in comunità.