Lamiere accartocciate, decine di vetture incolonnate dopo una serie di urti a catena e automobilisti scesi sull’asfalto in attesa dei soccorsi. Quanto accaduto sulla superstrada Sora-Ferentino ha dell’incredible.

Durante il pomeriggio di ieri, giovedì 26 novembre, si è verificato un maxi-tamponamento all’altezza di Alatri, che ha paralizzato completamente la circolazione. E il video, diventato subito virale sui social, è allucinante. A un certo punto, decine di macchine hanno perso improvvisamente aderenza. E la superstrada si è trasformata in una trappola scivolosa: tutti i mezzi hanno infatti iniziato a slittare senza controllo. E si sono tamponati a vicenda, come birilli. Il traffico si è completamente bloccato e diversi passeggeri sono scesi dalle proprie auto in attesa dei soccorsi.

Ma che cosa ha reso quella strada una trappola scivolosa? In primis stava piovendo a dirotto, almeno da due giorni in tutta la Ciociara. E poi gli investigatori non escludono un secondo fattore decisivo. Sembra infatti che sull’asfalto sia stato sversato un altro liquido oleoso o scivoloso, capace di azzerare la tenuta degli pneumatici. Ciò che è certo è che le ambulanze del 118 si sono precipitate sul luogo per soccorrere i feriti. Così come i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.