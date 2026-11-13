Firenze rossa, la denuncia dei giovani di FdI: “Cosa ci hanno impedito di fare i prof”

“Piena solidarietà ai ragazzi di Azione Studentesca per il gravissimo episodio avvenuto, ieri mattina (mercoledì 11 novembre, ndr), davanti all’istituto Duca d’Aosta, dove alcuni professori hanno ostacolato un volantinaggio, arrivando a strappare i volantini dalle mani degli studenti. Un comportamento documentato fotograficamente, inaccettabile soprattutto da parte di chi dovrebbe insegnare il rispetto delle idee e il valore del confronto democratico”. Lo rende noto Simone Sollazzo di Gioventù Nazionale (FdI) Firenze Città.

“È lecito domandarsi quale sia oggi la tenuta democratica delle nostre scuole. La libertà di pensiero vale soltanto per chi si riconosce in una determinata ideologia?”, aggiunge. “Chiederò un incontro urgente al direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Luciano Tagliaferri, affinché venga avviata un’indagine interna per accertare le responsabilità dei docenti coinvolti e siano adottati i conseguenti provvedimenti disciplinari”.

“Una scuola che teme un volantino ha già fallito nella sua missione educativa - conclude Sollazzo - La scuola deve formare cittadini liberi, non studenti obbligati a conformarsi al pensiero unico. Ai ragazzi di Azione Studentesca va tutto il nostro sostegno: non saranno certo dei volantini strappati a mettere a tacere le nostre idee”.