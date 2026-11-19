Possibile svolta nel caso del duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Madre e figlia sono morte tra il 27 e il 28 dicembre 2025 a Pietracatella, avvelenate con la ricina. Le indagini si concentrano adesso su una pista: sarebbe sparito il diario scolastico della quindicenne.

Già da tempo, le indagini tendevano a escludere la morte accidentale di Sara Di Vita. Con il dettaglio del diario scomparso, emerge una domanda: cosa aveva scoperto la ragazzina prima di morire? È questo uno degli interrogativi al vaglio della Procura di Larino. In questi giorni, stanno procedendo gli interrogatori: sono circa 250 le persone ascoltate. Si attengono, intanto, gli accertamenti sui cinque reperti esaminati a Berlino.

Proprio nell’interrogatorio di due amiche di Sara sarebbe emerso il particolare del diario. Per il momento, non ci sono conferme ufficiali dalla Procura di Larino, ma le indiscrezioni secondo le quali la quindicenne avrebbe scoperto qualcosa prima di morire circolano da settimane. Una delle ipotesi al vaglio della magistratura ruota proprio attorno a Sara. La quindicenne avrebbe scoperto qualcosa che avrebbe poi confidato alla madre, affrontando insieme poi la persona interessata. Questo “segreto” potrebbe essere stato la causa del duplice omicidio. Proprio il diario, qualora esistesse davvero e venisse recuperato, potrebbe fornire pensieri, incontri e preoccupazioni della quindicenne nelle settimane precedenti all’avvelenamento. Un altro dettaglio che mette sempre più al centro della vicenda la figura di Sara De Vita: nei giorni scorsi, sono emersi messaggi inquietanti scritti su Tik Tok.