Fra tre mesi si potrà sapere se Sempio andrà a processo (a meno di altri rinvii...)

E adesso la battaglia decisiva sul caso di Garlasco ha finalmente una data precisa di inizio: 25 febbraio 2027, tribunale di Pavia, ufficio del giudice preliminare Luigi Riganti. In quella stanza accusa e difesa, la Procura di Pavia e i legali di Andrea Sempio, smetteranno di parlarsi a distanza e di duellare a colpi di consulenze. Dovranno affrontarsi faccia a faccia, in uno scontro che si annuncia lungo e aspro. E che avrà come posta il destino di Sempio, che la Procura vuole portare a giudizio davanti a una Corte d’assise con un’accusa da ergastolo: avere assassinato, «con crudeltà verso la vittima in considerazione dell’efferatezza dell’azione omicidiaria», Chiara Poggi: che quella mattina, il 13 agosto 2007, avrebbe respinto i suoi tentativi maldestri di avances, punto terminale di una ossessione covata da mesi.

La data di inizio dell’udienza preliminare viene comunicata ieri dal giudice Riganti ai difensori di Sempio, ai genitori e al fratello di Chiara e ai pubblici ministeri: ma anche, e non era scontato, alla zia di Chiara, Rosa Poggi, la madre delle gemelle Cappa, che avrà anche lei la possibilità di costituirsi parte civile contro il presunto assassinio di sua nipote. Ed è una possibilità che Rosa Poggi pare sia intenzionata ad utilizzare. Ci sarà anche lei, con i suoi avvocati, a puntare il dito contro Sempio. E sarà l’unica familiare della vittima nell’aula dell’udienza: perché né la madre e il padre, Rita e Giuseppe Poggi, né suo fratello Marco hanno alcuna intenzione di esserci. Per loro, ad aprirsi il 25 febbraio è un processo senza senso, il colpevole del delitto che vent’anni fa devastò le loro esistenze è già stato condannato, e si chiama Alberto Stasi. «Giustizia è fatta», disse Rita Poggi il giorno in cui Stasi entrò in carcere. La verità, per loro, è ancora la stessa.

Molti anni e molte indagini sono passati però da allora, e l’affresco del delitto di Garlasco è cambiato in modo sostanziale. Al decreto di fissazione dell’udienza preliminare viene allegata la richiesta di rinvio a giudizio depositata la settimana scorsa dalla Procura di Pavia, sintetizzata in un comunicato ora disponibile per intero. Insieme all’elenco delle “parti offese”, mamma Cappa compresa, c’è l’elenco delle fonti di prova che i pm intendono sottoporre al giudice per convincerlo che esiste una «ragionevole previsione di condanna» di Sempio, la condizione che il codice impone per il rinvio a giudizio. È un elenco che riassume per intero, anche se in modo sintetico, l’intero percorso che a partire dal marzo 2025 ha progressivamente stretto il cerchio intorno a Sempio. Si va dalla rilettura dei tabulati telefonici del 2007, nei giorni del delitto, trascurati dalla prima indagine: che smentivano l’alibi fornito nel 2008 da Sempio ai carabinieri di Garlasco, quando spiegava che la mattina della morte di Chiara era andato a Vigevano a cercare un libro: ma i tabulati dicono che il suo telefono non si era mosso da Garlasco; alle analisi scientifiche sulle tracce di sangue nella villa di via Pascoli, la cosiddetta Bpa, realizzata l’anno scorso, che rilegge in modo quasi totale la dinamica dell’aggressione; alla perizia medico legale di Cristina Cattaneo, che allunga di molto la durata del delitto, e dipinge una vittima che lotta strenuamente con il suo assassino, e viene colpita e poi finita senza pietà; fino alle analisi sull’impronta divenuta celebre, la 33 sul muro accanto al corpo di Chiara, che per i pm è la traccia lasciata dall’assassino. E che per i loro consulenti appartiene a Sempio. Come appartengono, e stavolta indubitabilmente, a Sempio, i soliloqui folli, i video autoprodotti, i post in cui il migliore amico di Marco Poggi mostrava il suo volto segreto, le sue visioni sessuali perverse. Per i pm non sono la prova del delitto: sono la sua spiegazione. Come dice Stefano Civardi, il procuratore aggiunto titolare dell’indagine, interrogando Sempio, quando gli contesta una per uno le frasi peggiori dei suoi monologhi: queste parole disegnano una personalità «coerente per il tipo di delitto per cui si procede». Intende dire: non un “semplice” omicidio ma un assassinio prolungato e crudele, in cui neanche per un secondo l’aggressore lascia a Chiara la possibilità di salvarsi.

Sono ricostruzioni che la difesa di Sempio contesta una per una, sulla base delle sue consulenze, e lo scontro che si apre il 25 febbraio sarà soprattutto uno scontro tra scienziati, e tra le verità - radicalmente distanti - che i consulenti delle due parti hanno messo nero su bianco. Difficilmente il giudice Riganti potrà fare a meno, almeno sui punti che riterrà più rilevanti, di nominare periti di sua fiducia, che facciano finalmente chiarezza. Basti pensare alla “impronta 6”, la scarpa a pallini dell’assassino. Se avesse ragione la consulenza dei difensori, secondo cui è di un piede numero 40, Sempio sarebbe automaticamente escluso dalla scena del crimine.

Che si entri davvero nello scontro, però, è tutto da vedere: perché ieri i legali di Sempio confermano la mossa già preannunciata che potrebbe bloccare tutto a lungo. Secondo loro (ma non solo) è impossibile processare il nuovo imputato fin quando per la legge c’è già un colpevole definitivo, che è Stasi. Bisogna quindi aspettare l’esito della revisione del vecchio processo, annunciata dai difensori del condannato.

«È pronta l’eccezione di incostituzionalità - dice ieri Liborio Cataliotti - volta ad evitare che siano concomitanti due giudizi, l’uno di revisione e l’altro a carico del nuovo imputato».