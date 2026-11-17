La rottura del setto nasale, un trauma cranico e, dopo qualche mese, un’emorragia cerebrale che l’ha ridotta in fin di vita. Tutto questo, solo per aver svolto il proprio lavoro.

Nel 2011 Luana aveva 26 anni e lavorava come controllore sugli autobus di Roma. Un giorno d’estate, durante un normale controllo, chiede il biglietto a un egiziano irregolare. Lui non ce l’ha e la colpisce in pieno volto con una violenta testata. Da quel momento in poi la vita di Luana non sarà più la stessa: la donna è costretta a passare anni a letto, ridotta quasi a un vegetale. Ora le sue condizioni stanno finalmente migliorando, ma la ragazza rimarrà disabile a vita.

E il suo aggressore? Libero. Senza nemmeno un giorno di carcere. L’uomo, un immigrato egiziano irregolare sul suolo italiano, inizialmente era riuscito a fuggire. Poi, arrestato, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi, ma non finisce mai in cella.

“Mi ha rovinato la vita perché io avevo i sogni davanti”, racconta Luana a Fuori dal coro. “Mi ha schiaffato una testata spaccandomi il setto nasale, sono svenuta subito, grondavo sangue”, spiega ancora la donna. “Poi - continua - mi è venuta l’emorragia cerebrale, quella sera mi avevano dato per morta, avevano chiesto gli organi a mio padre e a mia madre”.