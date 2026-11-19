Oggi il nonno di qualche collega morirà per la terza o quarta volta, molti parenti finiranno in ospedale, altri in ufficio saranno colpiti da malattie improvvise e non meglio precisate indisposizioni. I più onesti hanno chiesto un giorno di ferie.

Il 19 novembre, che per molti è solo una data nella manovra di avvicinamento al Natale, per altri è un giorno atteso da tredici anni. Un’epifania. Migliaia di lavoratori impugneranno il joystick per tuffarsi in un mondo virtuale dove il più fantozziano degli impiegati darà sfogo alla propria fantasia criminale.

Esce Gta VI, acronimo di Grand Theft Auto VI, che vuol dire furto aggravato di auto, ma possiamo leggere Giornata Tanti Assenti. Gta è un videogioco basato su rapine, sparatorie, inseguimenti e trasgressioni. In pratica: un dipendente chiede un giorno di ferie vere (o di malattia finta) per fare il criminale in un mondo virtuale. Trasgredire liberamente rischiando (forse) una visita di controllo.

Dopo un giorno a sparare, l’impiegato tornerà in ufficio con l’aria rabbiosa, guarderà il portafoglio del collega, penserà al bottino e... Ah no, magari non andrà. È venerdì. C’è lo sciopero generale della Cgil.