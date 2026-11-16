Fuori dal coro, l’immigrato minaccia l’inviato: “Adesso sono c***i tuoi”

Ancora violenza nelle città italiane, questa volta ai danni di un inviato di Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni domenica sera su Rete 4.

Succede tutto a Pescara, in Abruzzo, dove un uomo ha minacciato il giornalista Andrea Grattarola, a pochi metri dagli agenti della Polizia Locale. La situazione in città è fuori controllo, soprattutto nel piazzale della stazione ferroviaria, dove la sera la violenza è pane quotidiano, a causa degli immigrati violenti.

Quando Grattarola cerca di parlare con lui, arrivano le minacce: “Sono affari tuoi dopo, te lo dico prima. Metto il passamontagna? Ok, vieni qua parliamo, dopo se scappi sono ca*i tuoi. Ti c**i addosso? Perché ti uccido, la mascella ti arriva qua”.

Grattarola, poi, trova un altro uomo che brandisce un collo di bottiglia rotto e gli chiede spiegazioni, trovando però il consueto muro di silenzio. L’uomo, in evidente stato di alterazione, ammette di volerlo usare per colpire al volto ipotetici nemici nelle vicinanze e poi conferma anche la consuetudine di certe scene di violenza: “Qui è normale”.

L'uomo che minaccia il nostro giornalista a #Pescara a pochi metri dagli agenti della Polizia Locale.



Il servizio completo di Andrea Grattarola a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity pic.twitter.com/VAzRetgLnv — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 15, 2026

Solo pochi giorni fa, la Polizia ha arrestato a Montesilvano un uomo, già noto alle forze dell’ordine, trovato in casa con 750 grammi di cocaina, 1,5 chili di hashish e 12.330 euro in contanti. L’uomo aveva trasformato l’appartamento in una vera e propria base per lo spaccio.

Nello stesso giorno, in centro a Pescara, un 24enne è stato denunciato in possesso di hashish, mille euro e un coltello a scatto; altri due giovani sono stati segnalati come assuntori. Dalla deriva di alcol, droga e spaccio si arriva a crimini collaterali e infatti uno straniero di 19 anni è stato arrestato dopo aver investito con l’auto 3 pedoni, altrettanto giovani, fuggendo e senza prestare soccorso. È risultato positivo i cannabinoidi. Ora è accusato di fuga, omissione di soccorso e lesioni personali gravissime, aggravate dalla mancanza di copertura assicurativa del veicolo. Uno dei tre feriti, un 19enne, è ricoverato in ospedale in condizioni disperate. E per poco anche Grattarola ha rischiato di finir male in una notte buia a Pescara.