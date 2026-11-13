Furti d’auto, ecco quali sono i modelli preferiti dai ladri: una sorpresa in testa alla classifica

È la Fiat Panda l’auto più rubata in Italia. Con 13.311 furti subiti nel 2024 (quasi 1 auto rubata su 5 è una Panda), il cosiddetto “pandino” conquista il primo posto tra le auto “preferite” dai ladri nel nostro Paese. Seguono a distanza la Fiat 500, con 5.254 furti, e la Lancia Yipsilon, a quota 5.048. Al quarto posto, nonostante sia uscita dal mercato da diversi anni, “resiste” la Fiat Punto, con 4.295 furti. Subito dopo l’Alfa Romeo Giulietta con 3.606 furti e la Fiat 500L, a quota 3.452.

A completare la top 10 delle auto più rubate ci sono la Smart Fortwo, con 2.150 casi registrati, la Citroën C3, con 1.917 furti, la Volkswagen Golf, a quota 1.608 e la Ford Fiesta, con 1.496 furti. I dati, forniti dal Ministero dell’Interno, sono stati raccolti da LoJack Italia nel Dossier Furti Veicoli 2025.

Nel 2024, in Italia si sono verificati oltre 136mila furti d’auto. Un dato in crescita del 3% rispetto all’anno precedente. Dal 2013 ad oggi, invece, sono stati rubati quasi 1 milione e 700mila veicoli e, di questi, 1 milione è sparito nel nulla.

La regione più colpita dal fenomeno è con distacco la Campania, dove nel 2024 si sono registrati ben 31.438 furti. Seguono il Lazio, con 24.153 sottrazioni, e la Sicilia, a quota 19.622. Puglia (16.013 casi) e Lomabrdia (14.694) completano la top 5. Tra le aree che hanno registrato una crescita maggiore di auto rubate ci sono l’Emilia Romagna (+16% rispetto al 2023) e la Toscana (+10%).