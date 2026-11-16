Fra poche ore potrebbe arrivare la richiesta di revisione del processo ad Alberto Stasi, unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. “Sono convintissimo che tutto ciò che sarà all’interno della richiesta di revisione sarà in grado di ribaltare quello che abbiamo trovato nella sentenza che ha accusato e condannato Alberto Stasi”. A dirlo ai microfoni del Tg1 è Ugo Ricci, il genetista forense che ha fatto riaprire il caso Garlasco.

Per ora la difesa di Stasi non svela le proprie carte anche se da giorni non esclude la presenza di “elementi clamorosi”. Anche il lungo esame dei dati grezzi sulle analisi scientifiche del 2007 e recentemente consegnato avrebbe rivelato incongruenze e anomalie, viene specificato nel servizio del Tg1.

“Io e il dottor Linarello (genetista forense, ndr) ci siamo più volte interrogati se quello che vedevamo era davvero quello che veniva fuori dalle attività tecniche e investigative e abbiamo fatto più di una volta sobbalzi sulla sedia”, ha ammesso Ricci facendo pensare che qualcosa davvero non torni.

Nel frattempo prosegue l’inchiesta a carico di Andrea Sempio. Il 3 novembre infatti la procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio del 38enne. Il tribunale ha fissato al 25 febbraio 2027 l’udienza preliminare.