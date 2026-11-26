“Il video intimo è centrale”. A Mattino Cinque, il programma condotto da Federica Panicucci, si è tornati a parlare del caso di Garlasco. Proprio l’esistenza del video intimo tra Alberto Stasi e Chiara Poggi sarebbe centrale nelle nuove indagini della Procura di Pavia. Per gli inquirenti, sarebbe quello il movente che ha spinto Andrea Sempio a commettere il delitto il 13 agosto del 2007 (per il quale Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a sedici anni di carcere).

Nello studio di Mattino Cinque, proprio il tema del video è centrale. Ci si chiede come abbia fatto Marco Poggi, a pochi giorni dal ritrovamento del cadavere della sorella, a chiedere ad Alberto Stasi dell’esistenza di quel video intimo. “Sono i giorni successivi al delitto. Ci sono persone sotto choc. È un delitto efferato e atroce. C’è un’urgenza di una persona, che vuole sapere se quel video c’è e se esiste. È il momento di fare quella domanda? È opportuna in quel contesto? C’era la necessità di farla?”, si chiede Riccardo Signoretti. E anche Federica Panicucci è dello stesso avviso: “Qualcuno si domanda perché proprio al cimitero inizi a parlare di quel video intimo. È strano”.

La risposta arriva direttamente dall’avvocato Fabrizio Gallo. “Il video è centrale. Il video è il movente della morte e del motivo per il quale, secondo la Procura, Andrea Sempio uccide in quel modo Chiara Poggi. Lo sanno bene”. Proprio sull’inusuale richiesta del fratello di Chiara Poggi si interroga l’avvocato: “Marco non è l’ultimo arrivato sulla terra. Dà due messaggi importanti. Lo premette prima e lo ribadisce anche adesso. Sa dove vuole arrivare: proteggere Sempio dalla visione di quel video, che si era invaghito e aveva cercato il contatto che poi gli è stato rifiutato, Ragion per cui, idea mia, ha commesso il delitto”. Parole chiare.

Come se non bastasse, anche sulla chiavetta usb di Chiara Poggi potrebbe esserci un video intimo. È quanto uscito nel nuovo filone di indagini della Procura di Pavia. In questo scenario, il soliloquio di Andrea Sempio, datato 14 aprile 2025, è al vaglio degli inquirenti. L’indagato faceva intendere di essere a conoscenza dell’esistenza del video sulla chiavetta prima che la notizia fosse di dominio pubblico. È proprio quello che sostiene l’inviato di Mattino Cinque. “Nel soliloquio del 14 aprile 2025 ancora nessuno aveva fatto riferimento al video nella pennetta. È questo un elemento molto forte per la Procura. Sempio non poteva conoscere se non realmente. Non poteva sapere che nella pennetta usb di Chiara c’era un video che aveva conservato lì, perché non se ne era ancora parlato”, ha detto.