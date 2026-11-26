“Ma quale presidente, ma quale femminista. Giorgia Meloni la prima della lista!”. Questo il coro urlato a gran voce da alcune ragazze al corteo contro la violenza sulle donne svoltosi ieri, mercoledì 25 novembre, a Parma. Un vero e proprio controsenso.

Proprio loro, le femministe più accanite, che si professano paladine dei diritti e invocano all’inclusione e alla tolleranza, sono poi le prime a inneggiare alla violenza contro altre donne. In questo caso contro la presidente del Consiglio. Evidentemente, secondo quelle manifestanti, le donne che meritano rispetto sono soltanto quelle che la pensano come loro e appartengono alla loro stessa area politica.

Su quanto accaduto a Parma, sono intervenuti gli esponenti di Fratelli d’Italia Gaetana Russo, deputata, e Priamo Bocchi, consigliere regionale. “C’è un problema di coerenza quando si mobilita una piazza in nome del rispetto e della lotta alla violenza contro le donne e, al contempo, si lasciano passare espressioni dal potenziale intimidatorio nei confronti di chi ricopre la più alta carica di governo”, affermano. “I principi non possono cambiare a seconda di chi ne è destinatario, né la condanna della violenza può diventare selettiva”.

“Non siamo di fronte a parole che possono essere liquidate con leggerezza. Il richiamo ai ‘primi della lista’- conclude Bocchi- evoca inevitabilmente una stagione drammatica della storia italiana, quella degli anni della violenza politica”.

Il video delle femministe che si scagliano contro la premier è stato pubblicato anche dalla deputata di FdI, Augusta Montaruli, la quale ha commentato così l’episodio: “Queste sono le femministe che predicano tolleranza, inclusione, dialogo e rispetto.In realtà è solo prevaricazione travestita da battaglia per i diritti.In occasione della giornata contro la violenza sulle donne sono loro, femministe di sinistra, le prime violente. Vergognoso”.