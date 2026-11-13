Garlasco, gli audio tra Andrea Sempio e Angela Taccia: “Le voci sul mio conto? Ecco come stanno le cose”

Il 25 febbraio 2027 è fissata l’udienza preliminare a carico di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, dopo la riapertura delle indagini da parte della Procura di Pavia. Il trentottenne dovrà quindi tornare a difendersi in aula in merito al delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto del 2007. Intanto, a Verità Nascoste, il programma in onda su Rete 4 e condotto da Milo Infante, sono emersi nuovi dettagli sulla figura di Andrea Sempio.

“Le voci che girano sul mio conto sono esagerate”, è questo il virgolettato che emerge tra il trentottenne e l’avvocato di difesa, Angela Taccia. La conversazione risale al 6 aprile 2017. Tra i due, per qualche mese nel 2014, era anche nata una relazione sentimentale. “Insomma Andre, tu sei un anello debole in questa catena di processi strani, sia economicamente e sia perché sei sempre stato un bravo ragazzo o, diciamocelo, un po’ problematico nell’adolescenza, come anch’io. Però sai, anche a Garlasco di te ne son girate di voci...”, bacchetta l’avvocato.

Segue la risposta di Andrea Sempio. “Ma, in realtà, secondo me la storia delle voci sul mio conto, la vedi molto più esagerata di quanto è in realtà”, ha esordito. E poi ha continuato: “Perché di fatto mi ha detto anche la Biasibetti che lei ha cercato in tutti i modi di parlare di me in paese e ha detto che ha trovato che nessuno parlava, nessuno mi conosceva, nessuno sapeva niente”, ha continuato in quell’occasione Sempio.

Poi ha concluso, parlando anche di qualche problema avuto in gioventù, ma negando di aveva una cattiva fama a Garlasco: “Non ha trovato nulla su di me, al punto che è andata a chiedere a intervistare il mio ex preside e anche da lui non riusciva a cavarne fuori niente. Quindi, sul fatto che ci siano voci è secondo me anche una cavolata, perché abbiamo fatto qualche cazzata da giovani tipo scrivere sui muri, ma di cattiva fama non c’è un ca**o. Perché a Garlasco, alla fine della fiera, non mi conosce nessuno. Magari te ne può aver parlato male di me, magari Biasibetti, magari qualcun altro, ma adesso secondo me in giro non c’è niente, nessuno sa niente”.