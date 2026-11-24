“Avremo due assoluzioni”. Messaggio chiaro e categorico quello di Ignazio La Russa. Il Presidente del Senato è intervento a Italia Direzione Nord, rispondendo alle domande sul caso di Garlasco. Dopo la condanna in via definitiva per Alberto Stasi, il prossimo 25 febbraio partirà l’udienza preliminare presso il Tribunale di Pavia per Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007.

“Mi sembra assurda questa cosa di Garlasco. Io a occhio dico che alla fine avremo due assoluzione”, ha continuato Ignazio La Russa. Il Presidente del Senato ha parlato proprio dei due indagati, Alberto Stasi e Andrea Sempio. Per lui, l’ipotesi si assistere a un processo senza un colpevole definitivo è da tenere in forte considerazione. “Nessuno dei due (il condannato Alberto Stasi e l’indagato Andrea Sempio, ndr) sarà raggiunto da una prova piena. È l’ipotesi meno bella per la giustizia, anche se uno ha già pagato”, ha concluso. Mentre Andrea Sempio attende l’inizio del processo a suo carico, in cui è indagato con l’accusa di omicidio, Alberto Stasi è in fase di valutazione. Il quarantatreenne, insieme ai legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis, potrebbe presentare presto richiesta di revisione.