Lunedì si terranno i funerali di Gianni De Gennaro nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Sarà una cerimonia solenne ma non un funerale di stato e la premier Giorgia Meloni ancora non sa se riuscirà a partecipare alle esequie. Lo ha detto lei stessa a margine del Consiglio europeo a Bruxelles, rispondendo alle domande dei giornalisti che le chiedevano informazioni sulla sua partecipazione: “Non ne so ancora rispondere, però in ogni caso mi sono accertata che ci sia la rappresentanza di Palazzo Chigi. Dopodiché da qui a lunedì cerco di capire come si può incastrare”.

Di certo però, nota la leader di Fratelli d’Italia, il “gioco delle tifoserie” non “aiuta” a “dipanare” la “nebbia” sulla vicenda del suicidio dell’ex capo della Polizia, che “va dipanata”. Si tratta, continua, di una vicenda che “ha scioccato tutti, chiaramente ha scioccato anche me. Le sue parole ci colpiscono molto, ma penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento sia aiutare le diverse Procure che stanno lavorando su vari fronti su tutta questa vicenda, perché si riesca a fare chiarezza”. “Non credo - aggiunge la premier - che il gioco delle tifoserie in questa fase sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia che va dipanata in tutta la vicenda che ruota attorno specificamente alla questione della strage di via d’Amelio, lei può immaginare quanto per me sia fondamentale che si arrivi alla verità”. “Non solo per Paolo Borsellino - prosegue - ma per l’Italia nel suo complesso. Chiaramente, per l’uomo che Gianni De Gennaro era, per il servitore delle istituzioni che Gianni De Gennaro era, è una cosa che ha fatto tanto male e, chiaramente, non possiamo che ribadire la solidarietà alla sua famiglia e partecipare al loro dolore”.

Dalla famiglia di De Gennaro, indagato a Caltanissetta per depistaggio riguardo alla strage di via D’Amelio e morto suicida lo scorso 21 novembre nella sua casa in Toscana, parte intanto l’appello del figlio Francesco che chiede alla stampa di pubblicare integralmente il “testamento morale” del padre.

Da un lato, comprensibile, c’è infatti il dolore di aver “avuto conoscenza di ogni notizia esclusivamente attraverso gli organi di stampa”. Dall’altro, però, il desiderio di veder pubblicato il “testamento morale” non a stralci, ma “nella sua interezza”. Quanto alle lettere indirizzate ai propri cari e alle persone vicine, la richiesta di Francesco De Gennaro è che “siano trattate con il massimo riserbo e che il relativo contenuto non sia oggetto di divulgazione in alcuna forma, neppure parziale, nel rispetto del lutto”. Ed eccolo, dunque, il “testamento morale” di Gianni De Gennaro. Un documento che si apre con una frase lapidaria: “Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un ‘condannato a morte’ non può mentire”. L’ex capo della Polizia affida alla sua ultima testimonianza pubblica la propria difesa, nel tentativo di ricostruire la sua vicenda personale e professionale e di respingere le ombre gettate dall’inchiesta di Caltanissetta. Una premessa che dà il tono all’intero scritto, nel quale De Gennaro affida alle sue parole la ricostruzione dei fatti e la propria versione della vicenda. Ma il cuore dei suoi manoscritti è soprattutto la rivendicazione della propria condotta nelle istituzioni: De Gennaro nega di aver mai mancato al giuramento di fedeltà alla Repubblica (“Non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria”, assicura), pur riconoscendo di aver commesso errori e dichiarandosi pronto a chiedere scusa, anche se “non posso cancellarli”.

Per dimostrare di non aver inseguito il potere, chiama direttamente in causa quattro presidenti del Consiglio e un sottosegretario. Enrico Letta, Giuseppe Conte e Gianni Letta vengono evocati per sostenere che gli incarichi in Finmeccanica, nella Banca Popolare di Bari e in Eurolink gli furono proposti e non sollecitati. Romano Prodi è invece il presidente del Consiglio che nel 2007 decise la sua uscita dalla guida della Polizia, comunicandogliela durante un question time in diretta televisiva (“Ho letto tutto, non devo commentare proprio niente”, le parole lapidarie dell’ex premier bolognese a LaPresse). A Giuliano Amato, allora ministro dell’Interno, attribuisce la possibilità di confermare che aveva chiesto soltanto di continuare a svolgere il proprio lavoro di prefetto.

Una controreplica all’immagine di un uomo desideroso di accumulare incarichi e posizioni di prestigio: sostiene di aver accettato responsabilità che avrebbe preferito evitare, senza mai chiedere nulla per sé.Intanto c’è attesa per l’autopsia, in programma domani presso l’Istituto di medicina legale di Careggi: l’esame - che sarà eseguito da Beatrice Defraia, dell’Istituto di Medicina legale dell’ospedale Careggi di Firenze, e da Andrea Paterna, dell’Istituto di Medicina legale di Siena - dovrà confermare la causa del decesso, individuare la traiettoria del proiettile e la distanza dello sparo, la mano utilizzata per premere il grilletto. Permetterà inoltre di rilevare eventuali altre lesioni e verificare la presenza di alcol, farmaci o sostanze stupefacenti nell’organismo. Gli investigatori procederanno anche alla digitalizzazione dei documenti ritrovati. Previsto inoltre un nuovo ascolto di alcuni testimoni, tra cui il custode e il personale della scorta. Ai funerali parteciperà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.