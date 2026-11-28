Stefano Bazzana, 47 anni, è morto dopo essere rimasto soffocato da un boccone di carne mentre mangiava una bistecca in un ristorante alle porte di Cremona. L’incidente è avvenuto domenica scorsa, mentre era a tavola con il padre Francesco e il figlio di quattro anni. Trasportato d’urgenza in ospedale, è rimasto ricoverato per diversi giorni. La morte cerebrale è stata dichiarata venerdì, mentre il decesso è stato comunicato nella notte tra venerdì e sabato. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei presenti e degli operatori sanitari, che hanno praticato il massaggio cardiaco e altre manovre salvavita, le condizioni dell’uomo erano ormai disperate.

Il padre ha raccontato: “Hanno provato a salvarlo in tutti i modi, ma era troppo tardi, quel boccone andato di traverso gli aveva ormai ostruito la trachea”. Francesco ha inoltre spiegato che, dal suo punto di vista, Stefano era «in realtà» morto già quella domenica, davanti ai suoi occhi e a quelli del nipotino. Durante quei drammatici momenti, il 47enne avrebbe cercato in ogni modo di proteggere il figlio. La famiglia ha deciso di rispettare la volontà di Stefano di donare gli organi, come confermato dal padre, che gli è rimasto accanto fino all’ultimo.Originario di Fiesse, Stefano viveva da molti anni a Cremona, dove lavorava per una società di tinteggiatura. Era molto legato al figlio, protagonista di numerose fotografie e ricordi condivisi sui social, accompagnati spesso dalla dedica “Ti amo”. I funerali saranno celebrati a Cremona, ma la data non è ancora stata stabilita.