Ora, detta così può sembrare esagerata: il proprietari di alcuni cani che dovrebbe finire a processo a causa del loro troppo abbaiare. E però, in effetti, provate a pensare che cosa può voler dire vivere accanto a un appartamento in cui - secondo i vicini - vivono tre pastori tedeschi che, per l’appunto, latrano giorno e notte. Roba da andare fuori di testa.La vicenda s’ambienta a San Donato di Lecce, poco lontano dal capoluogo salentino. Il proprietario dei tre cagnoloni è un 66enne del luogo.

Il problema è, a sentire le famiglie che gli vivono di fianco, sopra e sotto, che la situazione avrebbe pesantemente compromesso la «serenità» e la «qualità della vita», proprio perché questi abbaierebbero «a tutte le ore del giorno e della notte», rendendo pressoché impossibile il riposo all’interno delle abitazioni vicine. E anche di più: a quanto pare, una donna è dovuta addirittura ricorrere alle cure di uno psicologo, che le ha diagnosticato una «sindrome ansiosa reattiva». E al marito - malato, costretto sottoporsi regolarmente «a sedute di emodialisi» - sono preclusi riposo e tranquillità che sarebbero essenziali, vista la sua condizione.

Nonostante le ripetute richieste rivolte al proprietario degli animali e le numerose segnalazioni alla polizia locale, il problema non sarebbe mai stato risolto. E dunque è partita la denuncia: il proprietario dei tre cani è stato citato in giudizio con l’accusa di «disturbo della quiete», e la vicenda approderà effettivamente in tribunale l’8 giugno 2027, quando è prevista l’udienza predibattimentale. In quell’occasione, i vicini hanno dal canto loro annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile.