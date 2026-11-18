Proseguono le indagini sulla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella, entrambe decedute a Campobasso dopo aver ingerito ricina. Al centro degli accertamenti è finito il diario della ragazza, che, secondo quanto riferito da due amiche agli inquirenti, Sara avrebbe tenuto con annotazioni quotidiane. Il quaderno, tuttavia, non è stato ancora ritrovato. Gli investigatori ipotizzano che potesse custodire informazioni o segreti utili a ricostruire la vicenda.

Intanto, emergono alcuni messaggi pubblicati dalla quindicenne su TikTok, tra cui: “Quando vedo una famiglia quasi perfetta un pezzo di me muore” e “A volte le persone più malvage che incontri vanno in chiesa la domenica”. Parole che sono ora oggetto di attenzione nell’ambito dell’inchiesta.

Proseguono anche le audizioni dei familiari di Antonella: in questura sono stati ascoltati il padre Salvatore, la cognata Giovanna e il fratello Luigi. Quest’ultima, all’uscita, si è detta fiduciosa: “Presto ci saranno novità”.

L’attenzione degli investigatori si sposta ora a Berlino, dove la squadra mobile parteciperà agli accertamenti irripetibili presso il Robert Koch Institute, che collabora con le autorità italiane nelle analisi dei reperti sequestrati nell’abitazione di Pietracatella. Sotto esame cinque oggetti, tra cui un sacchetto con kefir, una borraccia, una bottiglia con sedimenti e un cestino della spazzatura. Gli esami riguarderanno impronte e tracce biologiche e saranno videoregistrati.

I risultati complessivi delle analisi sui 131 reperti e sui campioni alimentari sono attesi probabilmente entro la fine dell’anno, ma non si esclude un’ulteriore proroga per il laboratorio tedesco. Resta infine aperto il filone relativo ai cinque medici indagati per omicidio colposo: nelle prossime settimane la Procura dovrebbe decidere sulla loro posizione.