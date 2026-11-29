Una dichiarazione destinata a far discutere quella pronunciata durante un confronto sulle violenze ai danni delle Forze dell’Ordine. Al centro della polemica, le parole di una ragazza che, interrogata sulle aggressioni subite dagli agenti durante il servizio, ha paragonato questi episodi agli infortuni sul lavoro intervenendo a Dritto e Rovescio, il talk su Rete 4 di Paolo Del Debbio.

Nel video, la ragazza esordisce condannando le violenze contro gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, precisando però che la stessa condanna dovrebbe riguardare tutti gli incidenti sul lavoro, compresi quelli che coinvolgono poliziotti e altri operatori in servizio.

Il momento più controverso arriva quando l’interlocutore le pone una domanda diretta: se una persona lancia una bomba molotov contro un poliziotto, provocandogli ustioni, si può parlare di incidente sul lavoro? La risposta della ragazza è netta: “Oggettivamente lo è perché sono dei lavoratori in servizio”.

Un’affermazione che sposta il confronto sul significato da attribuire alle aggressioni contro chi indossa una divisa. Da una parte, il riconoscimento del fatto che anche gli agenti sono lavoratori esposti a rischi durante lo svolgimento delle proprie mansioni; dall’altra, la necessità di distinguere un infortunio accidentale da un’aggressione volontaria e violenta. E Galeazzo Bignami, capogruppo di Fdi, commenta così: “Sembra uno scherzo, vero?E invece no. Per i nipotini del campo largo, i poliziotti feriti sono “infortuni sul lavoro”.Che pena".