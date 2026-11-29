Una rapina a mano armata è avvenuta in pieno giorno nel centro di Milano, in viale Tunisia, nei pressi della Stazione Centrale. La vittima è un uomo toscano di 49 anni, derubato di un Rolex del valore stimato di circa 40mila euro, modello “Paul Newman”.L’episodio si è verificato intorno alle 11.20, all’angolo con via Franchetti. Secondo il racconto dell’automobilista, mentre era alla guida della sua BMW M3, è stato affiancato da due persone a bordo di uno scooter. Uno dei malviventi avrebbe colpito con un calcio lo specchietto dell’auto, costringendolo a fermarsi.A quel punto i rapinatori avrebbero estratto una pistola, puntandola contro il 49enne e minacciandolo di morte.

L’uomo, che indossava il prezioso orologio al polso destro, è stato costretto a consegnarlo ai due aggressori.Dopo aver ottenuto il bottino, i malviventi sono fuggiti a bordo dello scooter. Entrambi erano vestiti di nero e avevano il volto parzialmente scoperto, non indossando un casco integrale.

La vittima ha immediatamente contattato il 112 e successivamente ha presentato denuncia alla polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato.Le indagini sono affidate ai poliziotti della sezione Falchi della Squadra Mobile di Milano, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica della rapina e a identificare i responsabili. Tra gli strumenti investigativi potrebbe esserci anche l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.