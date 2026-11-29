Una serata trascorsa in pizzeria con la famiglia si è trasformata in tragedia a Casalnuovo di Napoli, dove una ragazza di 14 anni è morta nella tarda serata di sabato 28 novembre. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la giovane potrebbe essere stata vittima di una grave reazione allergica dopo aver ingerito alcuni alimenti a cui era allergica.

Dopo il malore, la quattordicenne è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, ma è arrivata nella struttura sanitaria già priva di vita. La tragedia si è consumata dopo una serata trascorsa in un locale della zona insieme ai familiari.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, affiancati dai militari della stazione di Acerra. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto successo per chiarire le circostanze della morte e verificare se il decesso sia effettivamente riconducibile a una reazione allergica alimentare.

Al momento, infatti, non è ancora stata accertata con certezza la causa della morte. Saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire cosa abbia provocato il malore fatale e se vi siano eventuali responsabilità legate agli alimenti consumati dalla ragazza durante la serata.

La vicenda ha profondamente colpito la comunità locale, lasciando familiari e conoscenti nello sconforto per una tragedia improvvisa che ha spezzato la vita di una giovanissima ragazza.