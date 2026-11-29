Agostino Segreto, 45 anni, era convinto di farla franca dopo la strage nel bosco di contrada Caristia a Montagnareale (Messinese). “Ho tolto tutto” e “I morti non parlano” diceva alla compagna, ignorando che i carabinieri gli avevano riempito la casa di microspie. Dieci mesi dopo la morte di tre cacciatori trovati senza vita il 28 gennaio, uccisi a colpi di fucile nei Nebrodi, le tracce sulla scena del delitto hanno parlato. Gli specialisti del Ris le hanno decifrate, risolvendo quello che sembrava un giallo senza soluzione.

Con l’accusa di omicidio volontario è stato arrestato Segreto, unico superstite. A perdere la vita Antonio Gatani, 82 anni, e i fratelli Giuseppe e Devis Pino, di 44 e 25 anni. Segreto aveva accompagnato in auto l’anziano e poi, secondo la sua versione, se ne era andato. Nessun testimone e nessun movente evidente, poiché le vittime non si conoscevano. La sua ricostruzione, però, faceva acqua: le indagini, coordinate dal procuratore di Patti Andrea Apollonio, hanno svelato un errore di caccia degenerato in conflitto a fuoco.

L’anziano Gatani, forse scambiando qualcuno per una preda, avrebbe ucciso Giuseppe Pino e ferito Devis. Il giovane avrebbe risposto uccidendo Gatani. A quel punto Segreto, poco distante, avrebbe sparato e finito Devis, già ferito, da distanza ravvicinata, poi avrebbe tentato di cancellare le tracce. I residui di polvere da sparo sul corpo del 25enne risultano compatibili con l’arma di Segreto; gli esami balistici escludono la legittima difesa.

I familiari di Gatani lo avevano indicato subito: lo avevano visto con l’anziano quella mattina. Sentito come testimone, aveva fatto mezze ammissioni prima di chiudersi nel silenzio. Mentre taceva agli investigatori, parlava in casa e i carabinieri ascoltavano. All’inchiesta hanno lavorato per mesi il Nucleo investigativo di Messina, la Compagnia di Patti e i Cacciatori di Sicilia. Ora, secondo l’accusa, quelle morti hanno una spiegazione e quella del più giovane un responsabile.