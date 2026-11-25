Il rumore dei vetri infranti, le urla dei presenti e la paura di trovarsi improvvisamente nel mezzo di una rapina, pomeriggio di tensione al centro commerciale Porte di Catania, dove tre uomini incappucciati hanno preso di mira una gioielleria, mettendo a segno un assalto in pieno giorno. È successo martedì 24 novembre, i malviventi sono entrati in azione armati di una mazza di ferro, utilizzata per spaccare le vetrine del negozio e impossessarsi rapidamente di gioielli e oggetti preziosi, in pochi istanti che hanno trasformato una normale giornata di shopping in momenti di paura per clienti e lavoratori presenti nella struttura. Alla vista della scena, diverse persone si sono allontanate precipitosamente dalla zona della gioielleria, mentre all’interno del centro commerciale scattava l’allarme.

Ma il colpo non è andato completamente secondo i piani della banda infatti tra le persone presenti nel centro commerciale c’erano infatti due carabinieri della stazione di Librino, che in quel momento erano liberi dal servizio , i due militari non hanno esitato a intervenire e sono riusciti a bloccare uno dei tre presunti rapinatori, impedendogli di scappare insieme ai complici. Gli altri due uomini, invece, sono riusciti a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. Una fuga che ha fatto scattare le ricerche per risalire alla loro identità e ricostruire tutti i movimenti della banda. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’assalto, verificare l’entità della refurtiva e individuare i due uomini riusciti a fuggire.