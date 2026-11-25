“Secondo me è stata aggredita subito all’ingresso e non ha quasi avuto tempo di reagire”. A distanza di diciannove anni dal delitto di Garlasco, Roberto Pennini torna a parlare. L’uomo, che il 13 agosto del 2007 era brigadiere dei carabinieri, è stato uno dei carabinieri che entrò subito nella villetta in cui venne ritrovato il corpo senza vita di Chiara Poggi.

Al Tg1, l’uomo ha raccontato di aver trovato la ragazza in un “lago di sangue”. Poi ha dato dettagli ancor più inquietanti. “La ragazza in fondo alle scale e lungo tutte le scale c’erano grosse tracce ematiche”, ha aggiunto. Roberto Pennini ha anche dato una sua idea di come sia avvenuto il delitto nella villetta di Garlasco: “Secondo me è stata aggredita subito all’ingresso e non ha quasi avuto tempo di reagire”. L’uomo ha parlato anche dell’impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio. “Il sangue era liquido e l’impronta 33 non era rilevabile a occhio nudo. Non c’erano sedie ribaltate, non c’era nulla”.

E Alberto Stasi? L’allora brigadiere ha visto anche Alberto Stasi, che aveva lanciato l’allarme. Nella villetta di Via dei Pascoli, il fidanzato di Chiara Poggi “teneva le braccia conserte e si sfregava in modo un po’ nervoso ma non dava segni di disperazione, di pianto”. Un aspetto che lo aveva sorpreso era legato alla tranquillità di Stasi: “Era tranquillo, parlava tranquillamente. Spiegava le cose”, ha ricostruito.

Infine, Roberto Pennini ha parlato dell’indagine in corso presso il Tribunale di Pavia e le differenze rispetto all’inchiesta che portò alla condanna in via definitiva di Alberto Stasi a sedici anni di carcere. “Errori nell’inchiesta che portò alla condanna dell’ex fidanzato di Chiara? C’è una Procura che sta indagando, almeno una volta per tutte si verrà a chiarire la vicenda”.