Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dall’Associazione nazionale magistrati sugli adeguamenti retributivi relativi al triennio 2018-2020. La sentenza impone al Governo di adottare il decreto entro il 31 gennaio 2027. La cifra in ballo, stimata dal Sole 24 Ore, ammonterebbe a circa 970 milioni di euro, tra arretrati e adeguamenti stipendiali (anche quelli relativi al successivo triennio, quello 2021-2023).

Il 6 agosto 2021 il governo Draghi aveva fissato al 4,85 per cento l’adeguamento degli stipendi dei magistrati sulla base degli incrementi delle retribuzioni degli altri dipendenti pubblici nel triennio precedente. Tuttavia, i criteri di calcolo utilizzati dall’Istat erano stati contestati dall’Anm. Il 9 luglio 2025 il Consiglio di Stato aveva dato ragione ai magistrati, accertando la parziale illegittimità del decreto. Con i nuovi conteggi, la percentuale di adeguamento è salita dal 4,85 al 6,22 per cento. Il Dpcm per rendere effettivi gli aumenti, però, non è mai stato emanato.

Il 18 ottobre la presidente del Consiglio aveva dichiarato di non volerlo firmare. “In coscienza non posso mettere la mia firma”, aveva spiegato Meloni, affermando di voler stanziare le risorse alle fasce più deboli della popolazione. La premier aveva anche aggiunto: “Se il Consiglio di Stato lo riterrà opportuno, nomini pure il commissario”.

Nella sentenza, però, i giudici della Settima sezione del Consiglio di Stato, hanno ritenuto che “nella presente fase non sia necessaria la nomina di un commissario ad acta” e hanno ordinato l’emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 gennaio 2027.