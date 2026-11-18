Tragedia a Bossico, in provincia di Bergamo, dove martedì 17 novembre un uomo di 63 anni, Mario Carniglia, ha ucciso la moglie Emma Rosa Rey, 61 anni, nella loro abitazione. Ai carabinieri, intervenuti dopo la sua chiamata al 112, l’uomo ha raccontato in lacrime che la donna, da tempo affetta da fibromialgia cronica, gli avrebbe chiesto di porre fine alle sue sofferenze.

La coppia, originaria del Piemonte, si era trasferita a Bossico otto anni fa, dopo essersi conosciuta e aver deciso di costruire insieme una nuova vita. La donna aveva quattro figli avuti da un precedente matrimonio. Negli ultimi anni, tuttavia, la malattia aveva progressivamente compromesso la sua autonomia, rendendole difficili anche le più semplici attività quotidiane. Nell’ultimo mese il marito aveva persino sospeso il proprio lavoro da camionista per assisterla e prendersi cura di lei.

Secondo la ricostruzione fornita dall’uomo agli investigatori, nel tardo pomeriggio di martedì la moglie gli avrebbe detto: “Non ce la faccio più, voglio morire. Se non lo fai tu, lo faccio io”. Carniglia avrebbe quindi preso un bastone e, premendolo sulla gola della donna, l’avrebbe soffocata.

Intorno alle 18.30, dopo averla uccisa, ha chiamato i carabinieri dichiarando: “Venite a prendermi, ho ucciso mia moglie”. I militari lo hanno trovato nella villetta, in lacrime, in attesa del loro arrivo.

L’uomo è stato accompagnato in caserma a Sovere, dove ha ricostruito l’accaduto. Sulla vicenda indaga il pubblico ministero Antonio Mele. La salma della donna è stata trasferita all’ospedale di Pavia, dove sarà eseguita l’autopsia.