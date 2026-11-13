Il piano del governo per fermare gli hacker: “Basta evacuazioni facili”

Il governo fa due mosse nella nuova «guerra ibrida» contro gli allarmi hacker e le false segnalazioni di bombe inviate via mail. La prima, politica, è stata il confronto di ieri mattina a Palazzo Chigi tra la delegazione del governo, guidata da Giorgia Meloni, e i leader dell’opposizione. L’esperimento inedito, durato due ore, è andato bene. Momenti di tensione tra le due parti del tavolo non sono mancati, ma sono stati poca cosa. Almeno per qualche ora maggioranza e opposizione hanno dimostrato di poter accantonare le polemiche per discutere di una minaccia che riguarda tutti, e non era scontato.

La seconda mossa è tecnica: il varo di protocolli da applicare quando ci saranno i prossimi allarmi e i nuovi attacchi informatici (perché non ci sono dubbi che continueranno). Prefetti, dirigenti scolastici e gli altri responsabili di ogni potenziale obiettivo avranno un codice di comportamento e una linea chiara: in mancanza di elementi concreti di pericolo, si continuerà a lavorare senza interruzioni.

NIENTE CAMBIALI IN BIANCO

Così, arrivata a Dublino per il vertice della Comunità politica europea, conversando con i giornalisti Meloni può ringraziare i leader delle opposizioni per aver accettato l’invito (erano presenti tutti tranne Roberto Vannacci, sostituito da Edoardo Ziello). Racconta che c’è stato «un colloquio sicuramente franco, ma io penso produttivo, con il quale abbiamo dato l’immagine necessaria in questo momento». Ovvero quella di una classe dirigente che, nonostante «le molte divisioni che la animano», nelle difficoltà «sa mettere quelle divisioni da parte».A tutti gli avversari (ma lei si rivolge sempre, in pubblico, a Elly Schlein, l’unica che accredita come rivale diretta), Meloni assicura che «il governo non chiede alcuna delega in bianco.Noi abbiamo condiviso le informazioni che avevamo e abbiamo presentato come il governo intende muoversi e lavorare. E l’opposizione deve continuare a fare il suo lavoro, che è anche quello di controllare».

La premier ha annunciato, inoltre, che il governo riferirà in parlamento sulla vicenda, come la sinistra chiede da giorni. Compito che non spetterà a lei, bensì ai ministri competenti: Tajani (Esteri), Crosetto (Difesa) e Piantedosi (Interno). Anche se difficilmente potranno aggiungere qualcosa a ciò che già è stato detto, visto che mandanti ed esecutori delle operazioni fatte per creare il caos sono ignoti, e con ogni probabilità lo resteranno.Su questo Meloni, al tavolo con le opposizioni, è stata chiara. Chi era presente racconta che lei ha detto «io non farò come gli altri», riferendosi ai leader europei che danno la colpa alla Russia senza averne la certezza. Finché non ci saranno prove, dunque, lei non punterà l’indice contro Vladimir Putin. E il sottosegretario Alfredo Mantovano sarebbe stato esplicito nell’escludere ogni probabilità di trovare il colpevole: nessun servizio segreto al mondo, «nemmeno l’MI5», quello degli 007 inglesi, «riuscirebbe a scoprirlo».

Più che portare proposte, i rappresentanti dei partiti di minoranza si sono limitati a dire che la responsabilità resta in capo al governo e che loro aspettano di giudicare le decisioni che saranno prese da Meloni e i suoi ministri. Tutto questo in un clima che i presenti di ambedue le parti definiscono comunque sereno. La battuta, nell’esecutivo, è che gli avversari erano traumatizzati per essersi dovuti svegliare a un orario in cui non sono abituati a lavorare (l’appuntamento era fissato alle 8.30).A chi era in sala, Meloni ha chiesto di non dare l’impressione di un Paese pronto a dividersi, come si aspettano gli ideatori della strategia di destabilizzazione: «Se usciamo di qui facendo polemica, facciamo il loro gioco». E riprendendo la parola dopo aver sentito i leader dall’altra parte del tavolo, ha replicato puntigliosa ai loro rilievi. Come quando ha detto «allora non veniteci a dire che investiamo in sicurezza togliendo i soldi agli ospedali», rivolgendosi a Schlein e agli altri che avevano appena riconosciuto la necessità di investire di più nella cybersicurezza.

OSPEDALI E TRASPORTI

Al resto dovranno provvedere i nuovi protocolli che codificano le regole da seguire davanti ad allarmi bomba e aggressioni digitali.Già in mattinata i ministri Piantedosi e Valditara avevano avvertito prefetti e dirigenti scolastici di far proseguire regolarmente l’attività negli istituti, a meno che i prefetti non ravvisassero motivi di allarme «specifici e fondati».Nel pomeriggio si è poi riunito il Cisr, il Comitato interministeriale per la sicurezza della repubblica, il cui lavoro proseguirà stamattina in un tavolo tecnico ristretto.

L’obiettivo, ha spiegato Meloni da Dublino, «è quello di lavorare per ogni settore su protocolli specifici di comportamento che possano rappresentare un punto di riferimento per chi dovesse avere a che fare con questo fenomeno». Le misure, infatti, riguarderanno non solo le scuole, ma anche gli altri potenziali bersagli: ospedali, trasporti, telecomunicazioni, sedi degli enti locali... Per ciascun settore, spiegano da Palazzo Chigi, «le amministrazioni centrali competenti indicheranno gli elementi utili a riconoscere rapidamente le minacce infondate e a definire criteri, procedure e catene di comando».