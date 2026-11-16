Il denaro, certe notti a Napoli, ha un profumo tutto particolare. Essenza Dior. Non si spruzza sulle camicie o sui polsi, ma sulle mazzette di banconote da 500 euro. Mazzette ordinate secondo numeri di serie progressivi, senza interruzioni, sistemate sui tavoli o sui letti delle ville affittate a Ibiza o a Mykonos dai rampolli della camorra imprenditrice nelle estati di cocaina, sangue e champagne. Fotografate e postate sui social per ostentare potere e ricchezza.

Vezzo così surreale da diventare quasi leggenda nei racconti della malavita, ma c’è chi ha visto e a Libero racconta: «Tutto vero.

Sono i figli dei boss dell’Alleanza di Secondigliano che lo fanno, soprattutto. Per loro non esiste crisi». La fonte ci svela un nome.

È Ettore Bosti, erede del «malacarne» Patrizio Bosti, tra i «magnati» del cartello malavitoso. Sarebbe lui l’«inventore» di questa liturgia olfattiva. Gente che ha così tanti soldi da potersi permettere una guerra, ma che è riuscita nell’impresa di farsi pagare dall’Inps il reddito di cittadinanza perché apparentemente povera.

Sì, è proprio Ettore Bosti il nome che troviamo fra le schede raccolte da C.S., ex funzionario dell’istituto di previdenza che ha scovato circa mille criminali foraggiati dalle casse pubbliche di cui il nostro giornale sta scrivendo da tre giorni.

Alla famiglia di Ettore Bosti ogni mese è stato accreditato un bonifico da 899,55 euro. E questo è durato per 18 mensilità, un anno e mezzo, per un totale di 16.461,77 euro. Secondo la nostra fonte, una somma di poco inferiore a quanto bruciato in una serata nei locali più alla moda in Spagna o in Grecia o nelle discoteche del litorale flegreo, dove il valore di un tavolo si gioca nell’ordine di decine e decine di migliaia di euro.

IL CAVEAU CON 4 MILIONI IN CONTANTI

Ma dire che sono ricchi non basta. Dire che sono criminali non è sufficiente. Per avere percezione della potenza dell’Alleanza di Secondigliano bisogna entrare in una casa.

Un appartamentino dalle parti di Agnano, l’abitazione di Luca Esposito, genero del boss Patrizio Bosti. Quando gli investigatori ci arrivano, il 1° luglio 2024, scoprono un caveau con 4 milioni di euro in contanti, 48 orologi di lusso valutati oltre 5 milioni, tra questi un Patek Philippe da 370mila euro, e una collana di diamanti da 120mila. Solo una piccola parte del tesoro.

Nell’inchiesta della Dda finiscono pure una Lamborghini Aventador, una villa con piscina a Pozzuoli, società e immobili. A settembre i sequestri patrimoniali arrivano già a 20 milioni, un anno dopo partono le confische.

E le condanne. Resta da capire perché soggetti con simili disponibilità sentano il bisogno di chiedere il reddito. Serve come copertura? Per dimostrare allo Stato (e ai suoi investigatori) che si è indigenti? Chissà.

Di certo nell’elenco del «reddito di criminalità» alle famiglie dei boss non c’è solo Ettore Bosti. Spuntano altri «manager» del crimine a lui legati come Salvatore Botta e Mario Ambrosio, i cui parenti stretti hanno incassato rispettivamente 19.215 euro complessivi (1.050 euro al mese) e 7.080 euro (in 5 mesi).

A Torre Annunziata, nel Quadrilatero delle Carceri, il cognome che conta è, invece, un altro: Gionta. Valentino junior, nato nel 1991, compare con 921,38 euro mensili di beneficio familiare: 8.353,85 euro tra novembre 2020 e luglio 2021. Il nonno aveva costruito il clan negli anni Ottanta, alleandosi con i Nuvoletta; il padre Aldo, «il boss poeta», fu arrestato nel 2014 mentre tentava di raggiungere Malta. Lui sarebbe stato l’erede designato. Ai suoi cari più prossimi lo Stato ha dato un aiuto perché nullatenenti.

Nella lista di C.S. compare anche un altro Gionta, Pasquale, nato nel 1977: un assegno diverso dal Rdc, da 297,42 euro mensili, con 27.660,06 euro registrati. La nota lo definisce «boss clan Gionta».

Fino a qualche tempo fa, vivevano tutti nel Palazzo Fienga, quartier generale della cosca come lo fu il Castello di Ottaviano per Raffaele Cutolo, simbolo visivo del potere e dell’arroganza criminali. Poi, sono arrivate le ruspe che hanno abbattuto il fortilizio restituendo alla comunità lo spazio, che sarà intitolato al giornalista ucciso dai clan, Giancarlo Siani.

IL QUARTO SISTEMA DI TORRE ANNUNZIATA

Nella stessa città, l’Inps ha evitato di fare figli e figliastri e non ha fatto mancare gli aiuti neanche a chi contende ai Gionta i business illegali, il cosiddetto clan del Quarto Sistema. Il boss, Vincenzo Somma, virgulto classe 1989, figura come percettore diretto: 860 euro al mese, 14.820,67 euro in diciassette mensilità. Il nucleo famigliare del graduato Salvatore Carpentieri, pure lui trentasettenne, avrebbe, invece, beneficiato di 12.786,67 euro di sussidio in un anno e mezzo (700 euro al mese).

Nella lista di C.S. c’è anche un altro dei fondatori del Quarto Sistema, il quarantaduenne Pasquale Cherillo. La sua famiglia ha percepito 21.920 euro in 27 mensilità, tra il 2019 e il 2021.

Somma, Carpentieri e Cherillo erano sfuggiti alla cattura durante un blitz del settembre del 2020. Uno dopo l’altro sono stati catturati, chi prima, chi dopo. Somma stava passeggiando tranquillo nelle strade di Boscoreale, non distante da Torre Annunziata.

APREA, AUTO D’EPOCA E FERRARI

Soldi pubblici sono piovuti pure su Barra. Nell’elenco ci sono cinque Aprea, la dinastia dominante, famosa per l’abitudine di partecipare alla sfilata della Festa dei Gigli a bordo di lussuose auto d’epoca e Ferrari di ultima generazione. Avrebbero ricevuto soldi le famiglie di Giovanni (18.067,19 euro), Pasquale (3.589,81), Agostino (16.440), Antonio (9.533,33). Leopoldo risulta invece titolare diretto di 662,50 euro mensili, 10.732,50 euro complessivi. Tutti soldi che l’Inps, per la totale assenza di controlli nell’erogazione del reddito, ha distribuito a un cartello, quello Aprea-Cuccaro, che è sopravvissuto, non senza spargimento di sangue, alle faide della periferia orientale di Napoli, dove Salvatore Cuccaro venne assassinato esattamente trent’anni fa.

Poco distante, a San Giovanni a Teduccio, affiora dalle carte il cognome Altamura: Raffaele, nato nel 1958, è associato a 19.179,82 euro attribuiti a una convivente.

Un omonimo e i suoi due figli furono uccisi nella strage del 5 agosto 1997. A Pozzuoli, Marco (classe 1990) e Gaetano Beneduce compaiono con due registrazioni identiche da 1.038,65 euro al mese e un totale di 19.007,30 euro, una familiare e una riferita a una convivente. Il sessantaquattrenne Gaetano, però, secondo C.S., incassa pure, dal 1994, una pensione con accompagnamento: 1.171,74 euro al mese che, nel 2021, dopo 326 mensilità, avevano consentito all’uomo di ricevere 381.987,24 euro. Un bel tesoretto per chi nel 2024 è stato condannato all’ergastolo come esecutore della cosiddetta strage del Rione Toiano del 1997, un duplice omicidio che sancì nell’area l’egemonia del gruppo Beneduce-Longobardi. Gaetano, negli ambienti investigativi, è stato spesso descritto come la «mente» strategica e finanziaria del sodalizio che ha dominato racket e droga nell’area flegrea. Marco Beneduce è stato condannato, invece, a 14 anni in primo grado nell’inchiesta «Iron men», pena ridotta a 10 in Appello.

I “MAZZACANE” E LE STRAGI DEL ’98

Nel Casertano, l’archivio registra Silvio Giuseppe Bardellino (arrestato nel 2015 per scontare una pena residua superiore a 10 anni), nipote del fondatore del cartello da cui nacquero i Casalesi. Il suo nome è associato a 4.432,77 euro concessi al nucleo familiare. A Marcianise, i parenti del quarantunenne Salvatore Belforte (figlio del boss Domenico e già coinvolto in un’inchiesta del 2017 per estorsione) hanno preso di più: 12.933,33 euro. La famiglia, nota come i «Mazzacane», aveva combattuto contro i Piccolo-Letizia nella stagione delle stragi del 1998. A Scafati, nel Salernitano, compare ancora Giovanni Barbato Crocetta, la cui convivente, secondo C.S., avrebbe incassato 7.846,84 euro. Nel 2024 fu condannato in primo grado per il riciclaggio della moto usata nell’omicidio di Armando Faucitano.

Una delle ultime schede riguarda Michele Oscar Cafarelli, nato a Pago del Vallo di Lauro: ha chiesto e ottenuto personalmente il reddito e, a settembre e ottobre 2021, gli sono state versate due mensilità da 482,08 euro l’una, per un totale di 964,16 euro. Poi qualcuno deve avere pensato di interrompere l’erogazione.

C.S. annota nel dossier che la sua pena è diventata definitiva: nel 2018, è stato condannato a cinque anni nell’inchiesta sulle estorsioni della Piana del Sele. Le minacce agli imprenditori, secondo gli investigatori, viaggiavano anche fuori dal carcere di Fuorni, affidate a lettere che un sovrintendente della polizia penitenziaria avrebbe fatto arrivare all’esterno.

Nelle note del nostro Vasili Mitrokhin, che ha compilato con precisione certosina l’archivio dei criminali mantenuti a sbafo dallo Stato, sono indicati molti ex latitanti. C.S. ha appuntato quando il fuggitivo è scappato e quando è stato riacciuffato.

Per esempio l’ex funzionario, in uno dei tanti messaggi inviati all’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico, aveva inviato il titolo di un giornale: «Camorra, arrestato l’ultimo latitante del clan Sparandeo». La notizia esce il Giorno dei Santi del 2019 e racconta la cattura in un casolare abbandonato nel Beneventano di Stanislao Sparandeo, quarantenne, detto «Sillano». L’uomo era sparito poco prima che la Cassazione confermasse la sua condanna a quasi 10 anni per associazione camorristica e droga.

Pochi giorni prima la convivente, proprio a partire dall’1 novembre, aveva iniziato a percepire il reddito che, in 18 mesi, le è valso 14.105,91 euro.

C.S. manda anche questo altro messaggio a Tridico: «Iorio Raffaele, 19/11/1978, ex latitante, già condannato a 5 anni (camorra) ha percepito il Rdc diretto e familiare dal 2019».

Il personaggio merita una piccola bio. Nato ad Acerra, è un affiliato al clan napoletano dei Lombardi. Il primo arresto risale al 2014. Da latitante, fu arrestato nel settembre del 2019 dalla Polizia in autostrada, all’altezza di Ventimiglia, mentre viaggiava a bordo di un pullman proveniente da Marsiglia e diretto a Roma. Nel 2026 è stato coinvolto in una vasta operazione della Dda di Napoli contro il clan Moccia (in particolare il gruppo noto come i «panzarottari»), che ha portato a 26 arresti. Il suo nucleo famigliare ha incassato, grazie al reddito, la bella somma di 20.093,33 euro in 18 mesi.

CIRO IMPERATRICE, DETTO BRODOLINO

Tra i soggetti «attenzionati» da C.S. c’è anche Ciro Imperatrice, classe 1974, soprannominato «Brodolino» o «Brutolino». Secondo gli inquirenti, ricopriva un ruolo di vertice all’interno del clan Cuccaro-Andolfi, attivo principalmente nel quartiere Barra di Napoli.

Condannato definitivamente a 2 anni e 5 mesi per associazione camorristica, nell’ottobre del 2019 si rende irreperibile per sfuggire alla carcerazione e, dopo sette mesi, viene catturato. I carabinieri lo rintracciano all’interno di un armadio in un appartamento di Barra. Mentre lui spariva, la sua famiglia iniziava a intascare il reddito: in tutto 19.145 euro in 18 mesi. Da allora Imperatrice non ha smesso le sue attività criminali. Il suo nome compare anche in altre operazioni contro i clan, per esempio in un blitz del 2022 da 60 arresti.

Non male anche la storia di Vincenzo Faggioli, 67 anni, ex esponente di spicco della camorra napoletana: nel corso degli anni ha accumulato condanne per associazione di tipo camorristico, estorsione e porto abusivo di armi in luogo pubblico. Dopo diversi provvedimenti restrittivi, intraprende un percorso di collaborazione e si trasferisce nel Nord Italia (a Vercelli) per scontare la pena. Nel luglio del 2019, però, si dà alla latitanza: deve scontare ancora 9 anni di pena e si rifugia in Francia. Esattamente dopo 12 mesi viene arrestato alla stazione di Ventimiglia. Sta rientrando in Italia su un treno proveniente da Cannes e ha in testa una parrucca, ma il travestimento non basta a evitargli le manette. Mentre Vincenzo è in gattabuia, i suoi cari chiedono e ottengono 934,17 euro al mese che in 9 mensilità producono entrate per 8.469,81 euro. L’attento C.S. non si è perso nemmeno la storia di Antonio Cocci, già giovane emergente (è del 1984) dei clan di Caivano. Prima dell’arresto del 2019 era considerato il braccio destro e uomo di fiducia del capoclan Antonio Ciccarelli (detto «Tonino ’a munnezza»). Nel 2021 e nel 2022 riceve altre due ordinanze di custodia cautelare, una per il traffico di droga nel Parco Verde (49 arresti) e la seconda per il coinvolgimento in due agguati mortali avvenuti nel 2014 (tra cui l’omicidio di Gennaro Amaro, in cui avrebbe svolto il ruolo di «specchiettista»). Sempre nel 2022 inizia a collaborare con la Direzione distrettuale Antimafia di Napoli. Ma prima la sua famiglia aveva già ottenuto dallo Stato 14.597,44 euro (l’assegno mensile ammontava a 799,13 euro).

GINO O’FRUTTIVENDOLO DEL RIONE SANITÀ

Il cinquantanovenne Biagio D’Alterio, detto «Gino ’o fruttivendolo», era considerato il braccio destro di Ciro Mauro «’o milionario» (o anche «zi’ Ciruzz’»), capo dell’omonimo clan del Rione Sanità. Nel novembre del 2019 sfugge al blitz dell’operazione «Stella Nera», ma viene arrestato il 6 dicembre dello stesso anno. Nel frattempo la sua famiglia incassa l’assegno dell’Inps (891,68 euro al mese per un totale di 16.258,30). Gino è finito di nuovo in manette nel 2026. Ha fatto il latitante per un mese pure il quarantenne Gaetano Cifrone, conosciuto come «’o biondo», esponente di punta del clan attivo nel quartiere di Miano di Napoli. Due mesi da fuggitivo anche per Sabatino Pellegrini, spezza pollici del clan Mallardo e cognato di Gennaro Trambarulo, considerato un esponente di spicco del medesimo gruppo. Le famiglie di entrambi hanno incassato, grazie al reddito di cittadinanza, rispettivamente 4.469,29 e 5.083,33 euro. Somme che, forse, ai «bravi ragazzi» di questa storia sarebbero bastate appena per comprare qualche boccetta di profumo Dior da spruzzare sulle banconote impilate nelle loro ville in perfetto stile Gomorra.