Secondo quanto riportato da la Repubblica, il dettaglio decisivo nelle indagini sulla morte di Gianni De Gennaro arriva dai filmati delle telecamere di sorveglianza della sua proprietà, che avrebbero ripreso l’ex capo della Polizia mentre esplodeva un colpo di prova prima di togliersi la vita.

Questo riscontro video chiarisce uno degli aspetti più delicati della ricostruzione condotta dalla procura di Grosseto, guidata da Maria Navarro, e dai carabinieri del comando provinciale. L’analisi delle registrazioni dell’impianto di sicurezza installato a protezione dell’abitazione avrebbe infatti immortalato il momento esatto in cui De Gennaro testa la sua pistola, una Ruger 380, sparando un colpo all’esterno dell’edificio. Proprio questa sequenza spiegherebbe il ritrovamento di un secondo bossolo fuori casa, fugando i dubbi iniziali sulla dinamica e confermando l’ipotesi del gesto volontario, sebbene su entrambi i bossoli siano ancora in corso accertamenti tecnici.

Parallelamente all’inchiesta grossetana — aperta formalmente per istigazione al suicidio ma al momento priva di elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terzi — si muove la Direzione distrettuale antimafia di Firenze. I magistrati fiorentini hanno aperto un fascicolo senza indagati (modello 44) per esaminare il materiale lasciato dall’ex super poliziotto: un memoriale, un hard disk accompagnato dalla frase «Non ho nulla da nascondere» e diversi biglietti scritti a mano, ora inviati a Roma per le verifiche scientifiche.