Scene di brutalità inaudita tra le vie di Roma: a farne le spese è stato il quarantottenne Giuseppe Vrenna. L’uomo, un tecnico cinematografico, è stato brutalmente aggredito da un gruppo di sei persone. Circolate grazie alle telecamere di videosorveglianza di una stazione di servizio, le immagini mostrano prima il tentativo di investirlo con un’auto, poi il duro pestaggio.

L’accaduto risale alla notte tra il 25 e il 25 ottobre scorso. Giuseppe Vrenna era insieme ad alcuni amici in un Lotus Caffè, un locale in via Tor de’ Schiavi. All’interno del locale, l’uomo ha uno screzio con uno sconosciuto. “Ti ho già visto prima, sei quello della pizzeria”: è questo quanto viene detto al quarantottenne da un altro uomo - mai visto prima - presente nel locale. Anche in questo caso volano parole pesanti, a cui non segue nessuna replica. Lo ha detto un’amica della vittima agli inquirenti. Al momento di tornare a casa, il tecnico cinematografico è stato bloccato in strada da due auto. Giuseppe Vrenna si è rifugiato all’interno della stazione di servizio. Pensando che il pericolo fosse scampato, è uscito in strada verso le 4:36 del mattino. Un’auto, una Punta Rossa, ha tentato di investirlo, travolgendolo. Poi sei persone lo hanno brutalmente attaccato con calci e pugni. Il quarantottenne ha rimediato la rottura del braccio e una prognosi di quaranta giorni.

Un sospiro di sollievo comunque, visto che le cose sarebbero potute andare molto peggio. Proprio grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio, Giuseppe Vrenna e l’avvocato Antonello Madeo hanno sporto denuncia. Grazie al video, è stata rivelata anche la targa della Punto rossa.