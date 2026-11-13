La moschea di Varese benedetta dal Pd: l’avamposto della Sharia

Ormai è assodato. Il migliore amico dell’islam è la sinistra. Sono come pane e cacio, stanno bene insieme.

Siamo a Varese. E necessaria è una piccola introduzione. Martedì scorso, per la prima volta, su Libero abbiamo pubblicato il piano dell’islam per riempire l’Italia di imam e di moschee.

Basta compilare un format sul sito del Ministero per “gli affari islamici” del Kuwait, inserire i dati, presentare il progetto, chiedere i soldi e far partire la richiesta.

In un documento poi, che abbiamo tradotto dall’arabo all’italiano, e titolato “Progetti umanitari in Europa”, compaiono anche le moschee di Rimini e di Varese.

Il file è della “Kuwait Society for Humanitarian work” (Società kuwaitiana per il lavoro umanitario). Dopo aver pubblicato questa indagine, scopriamo che tale società, il 14 giugno 2024, è stata messa al bando dal governo danese perché pericolosa per la democrazia.

LEGAMI OPACHI

Così abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo scoperto che vi sarebbe una nuova rete islamista che lega l’Italia al Kuwait e che riceve milioni di euro per far costruire nuove moschee. La ricerca ci ha condotti dapprima in Emilia -Romagna, dove, guarda caso, tra gli enti di promozione sociale, con il benestare della rossa regione, compare una “Associazione italo kuwaitiana per le opere umanitarie”, con sede a Imola. E che questa percepisce erogazioni liberali dalla “Kuwait society for humanitarian”.

Quando siamo andati a guardarci le città dove tale associazione opera, oltre alle varie Rimini, Imola, Ravenna, Cesena, abbiamo trovato anche Pavia - per la quale è in corso una nuova raccolta fondi per la costruzione di una moschea - e Varese. E qui la situazione è meravigliosa. E si può riassumere così: siccome i musulmani erano stanchi di pregare in uno scantinato, incastonato dentro un condominio, hanno chiesto spazi nuovi per esercitare il loro culto. Il comune di Varese, governato dal Pd, anziché porre un freno, ha detto: vabbè sapete che c’è? Che di posti, anziché uno, ve ne diamo due.

La situazione è questa: la “moschea” di Varese è situata in via Giusti, in questo condominio, per giunta privato, dove per la gioia dei residenti, i musulmani si riuniscono. Siccome gli spazi sono angusti, gli islamici hanno ottenuto il trasferimento in un altro luogo, individuato dal comune, in via Pisacane, all’interno di un ex calzaturificio. L’anno scorso sono stati avviati i lavori, e a settembre scorso è stato annunciato il trasloco.

Dietro tutta questa operazione, sapete chi c’è? Proprio l’associazione italo-kuwaitiana per le opere umanitarie. Non lo dice Libero. Lo dice proprio il loro referente. È l’associazione che ha sostenuto il progetto legato all’immobile e che continuerà a metterlo a disposizione della comunità. Ma ad accendere lo scontro politico è stato l’inserimento da parte dell’amministrazione di centrosinistra, del centro di via Giusti - ossia la prima moschea varesina - all’interno del piano di governo del territorio.

BAGARRE POLITICA

L’europarlamentare della Lega, Isabella Tovaglieri, a settembre scorso, era intervenuta sul punto: «La sinistra a Varese strizza l’occhio alla comunità islamica e per accontentarla si fa beffe della legalità e delle regole che valgono per tutti». Secondo la Lega questa manovra sarebbe un tentativo di regolarizzare la struttura. «Il Pd ammetta la verità», aveva detto Tovaglieri: «Quella che mascherano in modo ipocrita come una mera ricognizione dell’esistente, non è altro che il primo passo per la regolarizzazione della moschea di via Giusti».

L’amministrazione comunale si era difesa dicendo che quel centro è lì da trent’anni e che il piano si limita a una ricognizione degli spazi religiosi già presenti sul territorio comunale, senza distinzione di confessione. A Varese la comunità musulmana conta ventiquattro etnie. E ci sarebbero anche già decine di italiani convertiti. In più una rappresentanza è già arrivata a Palazzo Estense, sede del Municipio, con l’elezione della consigliera Dem Helin Yildiz, che, ça va sans dire, è del Partito democratico. Anna Maria Cisint, europarlamentare in quota Lega, non ci sta. «A Varese», dice, «vogliono costruire un avamposto della Sharia in Italia, un luogo da cui esportare la radicalizzazione sotto la regia del Kuwait, grazie a un investimento di circa 600mila euro da parte di un’organizzazione estremista già messa al bando dal governo danese. Un finanziamento che crea una dipendenza diretta da un Paese dove i diritti delle donne sono cancellati e la Sharia è prevista dalla Costituzione. È questo che insegneranno lì?».