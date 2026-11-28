Castel Maggiore, provincia di Bologna. Nel ventre dell’Emilia paranoica succede che l’amministrazione locale - guidata dalla civica di centrosinistra Cose nuove per Castel Maggiore - ha concesso una sala comunale, intitolata a Maria Grazia Cutuli - reporter di guerra caduta in Afghanistan nel 2001 - per la preghiera islamica del venerdì. Libertà di culto certo, ma c’è un ma. In pratica il locale viene concesso con uno sconto dell’80% rispetto alla tariffa ordinaria: da 110 a 22 euro (a cui va aggiunta l’iva). E la cosa ha fatto storcere il naso agli esponenti di Fratelli d’Italia emiliani.

«La libertà religiosa è un diritto costituzionalmente garantito, ma il rispetto delle regole deve valere per tutti. Quando una struttura pubblica viene concessa per un’attività di culto con cadenza settimanale e per un periodo pluriennale, è necessario verificare che siano rispettate tutte le disposizioni urbanistiche, edilizie e di sicurezza. Non possiamo ignorare, inoltre, che si tratta di un bene della collettività concesso a condizioni economiche particolarmente agevolate». Queste le parole di Marta Evangelisti, capogruppo di Fdi in Regione, e di Umberto Negri, capogruppo meloniano a Castel Maggiore. «Vogliamo capire - proseguono - quali criteri siano stati applicati e quali verifiche siano state effettuate. Chiediamo massima trasparenza, rispetto delle norme e parità di trattamento».

Il rinnovo della convenzione, stipulata tra il Comune di Castel Maggiore e l’associazione La Libertà, è stata effettuata per le annualità 2026/2027 e 2027/2028 prevedendo l’utilizzo dei locali tutti i venerdì dalle 11.30 alle 14.30.Per vederci chiaro la Evangelisti ha presentato, inoltre, un’interrogazione alla giunta regionale domandando «se non ritenga opportuno richiedere un chiarimento al Comune di Castel Maggiore su quali siano le disposizioni normative, nazionali o regionali, applicate dall’ente locale ai fini della concessione di un immobile pubblico destinato ad attività civiche, culturali o associative che viene concesso per lo svolgimento di attività di culto religioso».

L’amministrazione comunale ha risposto dicendo che la sala Cutuli «è stata concessa in assoluta aderenza al regolamento di utilizzo delle sale comunali», come riportato da il Resto del Carlino. Asserendo che per gli enti senza finalità di lucro può «essere applicata una riduzione fino al 90% qualora utilizzino una sala per l’organizzazione di un’iniziativa pubblica rientrante nelle proprie finalità statuarie per più giornate». Poi specifica che i locali usati in passato dall’associazione «sono risultati inadeguati». Infatti non è la prima volta che Castel Maggiore finisce al centro delle cronache per questioni legate agli immobili destinati a luogo di culto islamici.

Gli stessi Evangelisti e Negri, lo scorso maggio, avevano scritto al prefetto di Bologna, Enrico Ricci, chiedendo di «verificare la natura delle attività svolte all’interno dell’unità abitativa», precedentemente utilizzata dal sodalizio La Libertà, di «accertarne la conformità urbanistica» e «l’eventuale sussistenza di un mutamento di destinazione d’uso». Sono passati poco meno di sei mesi e la polemica ha semplicemente cambiato location.