“Me la volevo sc****e”. Così, a crudo e senza giri di parole la dichiarazione sconcertante dell’immigrato africano violento, Roman, su Estera, barista della stazione di Ostia, da tempo vittima delle sue minacce e delle sue aggressioni.

Se ne parla a Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni domenica sera su Rete 4. La testimonianza è raccolta nel servizio di Mary Tagliazucchi, inviata sul posto.

L’uomo, quasi inconsapevole della situazione, se la ride, ma la giornalista lo stronca: “Non c’è da ridere, perché alla signora le ha messo molta paura”. Lui ribadisce: “Me la volevo sc***re e basta”. La Tagliazucchi, allora, si fa più dura: “Eh, non va bene. Questo è ancora più pericoloso, lo sai quello che hai detto? Quello che hai appena detto è grave, lo sai? È grave, molto grave. Per te una donna la prendi e così… è gratis. Puoi fare quello che vuoi?”.

Roman, in evidente stato alterato, parla a vanvera e tenta un approccio anche con la giornalista, che lo avverte dell’imminente arrivo della Polizia. Quando, però, gli agenti arrivano, uno di loro commenta con la giornalista: “Lei lo sa che noi, su queste cose, abbiamo un pochino le mani più legate. Lui lo fa sempre con questa signora, ma lei più chiama, noi più scriviamo, scriviamo”.

"Me la volevo sc****e"

Le prole choc dell'immigrato africano violento Roman su Estera, barista della stazione di Ostia da tempo vittima delle sue minacce e delle sue aggressioni.



Il servizio completo di Mary Tagliazucchi a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity pic.twitter.com/VAQOfhVK4F — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 15, 2026

La barista, disperata, spiega amaramente “Gli agenti il loro lavoro lo fanno, se lo portano via. Ma poi dopo due, tre ore, lui sta sempre qui fuori”. Non solo lei, ma anche altre donne hanno paura e una di loro lo conferma: “Io scendo tutte le sere e prendo il metrò del mare di Cristoforo Colombo e ogni sera ho il terrore, perché c’è questa persona”. Roman è conosciuto in zona, vive a Ostia da tempo e ha occupato con altri migranti un ex-ristorante abbandonato vicino alla stazione. Nonostante sia un individuo palesemente pericoloso, continua a vagare per la città indisturbato e a terrorizzare le donne del posto.