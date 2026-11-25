L’Italia è alle prese con una intensa perturbazione atlantica che sta portando piogge abbondanti, temporali, venti forti e nevicate sulle Alpi. Il maltempo, nella giornata di mercoledì 25 novembre, si è esteso dal Centro-Nord verso le regioni tirreniche e il Sud, con fenomeni localmente intensi.

La Protezione Civile ha diramato allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Montagna emiliana centrale e sul Bacino del Liri, nel Lazio. Allerta gialla in Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, per rischio idraulico, temporali e dissesti.

Le precipitazioni più intense interessano il versante tirrenico. Gli accumuli potrebbero raggiungere i 60 millimetri tra Liguria e alta Toscana e superare i 100 millimetri tra basso Lazio e alta Campania. Rovesci localmente intensi sono attesi anche al Nord-Est e, entro sera, verso Basilicata e Puglia.

La perturbazione riporta la neve a quote insolitamente basse per il periodo. Sulle Alpi occidentali i fiocchi scendono fino a 600-700 metri nelle vallate piemontesi, con accumuli già superiori a 20 centimetri sulle Alpi Liguri. Tra giovedì e venerdì sono attese altre nevicate, soprattutto sui settori centro-orientali, con accumuli complessivi anche di 50-80 centimetri in quota.

Giovedì 26 novembre la perturbazione si sposterà verso i Balcani, ma il tempo resterà instabile su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e regioni tirreniche centro-meridionali. Le precipitazioni potranno risultare ancora intense tra Lazio, Campania e Calabria. Sull’Appennino la neve scenderà progressivamente di quota.

Venerdì 27 novembre arriveranno correnti più fredde da nord-est. La Bora potrebbe raggiungere raffiche di 80 km/h sull’Adriatico, accompagnata da mareggiate e da un sensibile calo delle temperature, con valori anche 3-6 gradi sotto la media. Possibili nevicate sull’Appennino centrale, localmente fino a 700-900 metri tra Marche e Abruzzo.

Per sabato 28 e domenica 29 novembre le previsioni sono ancora incerte. Alcuni modelli indicano un miglioramento domenicale dopo una fase instabile al Sud e lungo l’Adriatico, mentre altre proiezioni ipotizzano l’arrivo di una nuova perturbazione dal Nord-Ovest, destinata a coinvolgere gran parte della Penisola.