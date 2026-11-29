Torna il sole sull’Italia, ma non il caldo. L’anticiclone in espansione non impedirà alle temperature di scendere nei prossimi giorni a causa di correnti fredde da est. Novembre si chiude con un progressivo raffreddamento e dicembre debutterà con gelate fino in pianura, nebbie e minime che potranno raggiungere i -3 gradi. Da metà settimana resta aperta la possibilità di un’irruzione di aria artica che potrebbe aumentare l’instabilità.

Domenica 29 novembre l’alta pressione favorisce ampie schiarite al Nord e al Centro. L’assenza di nubi accentua il raffreddamento notturno: le minime oscillano tra -2 e 2 gradi sulle pianure settentrionali e nelle vallate interne del Centro, mentre lungo le coste restano tra 5 e 10 gradi. Possibili nebbie tra bassa Lombardia e basso Piemonte, dove le massime si fermeranno a 6-8 gradi contro i 9-12 delle zone soleggiate. Al Sud persistono nubi e piovaschi irregolari tra Salento, Calabria ionica e Messinese, con Grecale fino a 50-60 km/h e onde alte fino a due metri sullo Ionio, in attenuazione dalla sera.

Con l’inizio della settimana l’anticiclone si rafforza ma non blocca l’aria fredda continentale. Gelate sulla Pianura Padana e nelle vallate appenniniche del Centro: minime fino a -3 gradi e massime inferiori alle medie di 2-4 gradi (8-10 al Nord e zone interne del Centro, 11-15 al Sud e Isole). Martedì 1 dicembre inizia l’inverno meteorologico: condizioni stabili e soleggiate al Centro-Nord, debole bassa pressione al Sud. Tra martedì e mercoledì precipitazioni soprattutto su Sicilia e Calabria, possibili piovaschi su Abruzzo, Puglia e Sardegna, deboli nevicate oltre i 1.400 metri sull’Appennino meridionale. Grecale ancora presente sui bacini meridionali con raffiche fino a 40 km/h.

L’incognita principale è l’evoluzione da metà settimana: un nucleo di aria artica potrebbe superare l’anticiclone e portare maggiore instabilità. I prossimi aggiornamenti dei modelli saranno decisivi