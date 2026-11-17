Uno scambio di droga, il tentativo di fuga all’alt dei carabinieri e un inseguimento conclusosi nel territorio comunale di Casole in Lunigiana, in provincia di Lucca. È il bilancio dell’operazione condotta dai carabinieri della stazione di Gramolazzo, nel comune di Minucciano, che ha portato all’arresto di un cittadino marocchino di 25 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Un trentenne italiano è stato invece denunciato in stato di libertà, ritenuto presunto coinvolto nell’attività illecita. L’intervento è scattato quando il comandante della stazione, libero dal servizio e a bordo della propria auto privata, ha notato alcuni movimenti sospetti, riconducibili a un possibile scambio tra il conducente di un veicolo, già oggetto di precedenti segnalazioni, e tre giovani del posto.

Il militare ha quindi avviato le procedure di controllo, invitando il conducente a fermarsi. Dopo un’iniziale apparente adesione all’ordine, l’uomo si è improvvisamente dato alla fuga a bordo dell’autovettura, rischiando di investire il carabiniere, che è riuscito a evitare l’impatto. Ne è nato un inseguimento al quale hanno preso parte anche altri militari della stazione, intervenuti in supporto. La fuga si è conclusa nel territorio comunale di Casole in Lunigiana, dove i carabinieri sono riusciti a raggiungere il veicolo e a fermare il conducente. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’episodio e di individuare il presunto coinvolgimento di un italiano di 30 anni, denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Nel corso dell’operazione i militari hanno inoltre rinvenuto 200 euro in contanti, somma sottoposta a sequestro perché ritenuta possibile provento dell’attività illecita. La vicenda giudiziaria si è conclusa davanti al Tribunale di Lucca. Al termine del giudizio con rito direttissimo, nei confronti del venticinquenne è stata pronunciata una sentenza di condanna a sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, oltre al pagamento di una multa di 2mila euro.