Lui gli occupa la casa, loro costretti a vivere in una tenda. E Giordano sbrocca

I ladri di case imperversano lungo tutto lo stivale, da Nord a Sud è pieno di storie di abusivi che occupano appartamenti altrui senza pagare l’affitto e senza che lo Stato riesca ad intervenire per tutelare gli onesti proprietari, sempre più vittime. Se ne parla a Fuori dal Coro, programma d’approfondimento di Mario Giordano, in onda su Rete4 la domenica sera.

Il caso è quello di Giugliano, in Campania, dove i proprietari di un immobile, Olga e Ivan (anche genitori di 2 bambini piccoli), sono disperati, perché l’occupante abusivo, Michele Santagata, non lascia la loro casa. I due pagano un mutuo, ma non hanno un posto dove stare e vivono accampati in una tenda proprio sotto quella che dovrebbe essere la loro legittima casa.

L’inviato del programma, Michele Crudelini, prova a chiedere quando andrà via e la risposta è secca: “Mai! Se mi danno l’Iban (esclama provocatoriamente, ndr), gli mando i soldi”. Quando il giornalista chiede al signor Santagata di farsi uno scrupolo almeno per la presenza dei bambini, la risposta è altrettanto sprezzante: “Non sono fatti vostri!”.

Olga e Ivan, disperati proprietari della casa occupata da Michele Santagata, vivono in una tenda proprio sotto la loro casa.

La coppia ha due bambini piccoli.

Siamo a Giuliano in Campania.



Il servizio completo di Michele Crudelini a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity pic.twitter.com/BK3Na3W2hG — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 15, 2026

L’occupante, inoltre, potrebbe andare a vivere al piano di sopra, dove risiede il figlio, ma non c’è verso di farlo ragionare e, per paradosso, la moglie sostiene di “non voler dare fastidio a nessuno”. Peccato che il fastidio, enorme, lo dia ad una coppia che ormai vive per strada. E il figlio, infastidito, passa anche alle minacce: “Vi spacco la telecamera”.

Giordano è allibito: “È una cosa allucinante, questi hanno pagato una casa, hanno firmato un contratto e rischiano di dover vivere e dormire in tenda. E questo è lo sfascio dell’Italia, dove una coppia rischia di portare a vivere i propri bambini in una tenda, quando è in possesso regolare di una casa occupata”.