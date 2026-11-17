“Riesci a mettere Alberto Stasi sulla scena del crimine perché hai un dispenser che è sporco, ma accuratamente lavato”. Condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, la presenza del quarantatreenne sul luogo del delitto è uno degli elementi cardine dell’accusa. Proprio su questo punto, c’è stato un botta e risposta a Ore 11, tra il conduttore Milo Infante e il giornalista Piero Colaprico.

“I punti fondamentali dell’accusa ad Alberto Stasi. Attenzione: colpo di scena. Sul dispenser del bagno della casa, che lui frequentava perché ci aveva anche dormito il giorno prima della morte di Chiara, come l’ultima sera in cui la ragazza era viva. Hanno trovato due impronte su nove, sette delle quali non le hanno attribuite. Nove contatti parzialmente sovrapposti, compresi i due contatti papillari attribuiti ad Alberto Stasi. C’è il DNA della famiglia Poggi, il dispenser, colature di sapone... Tutto questo viene tradotto in sentenza di condanna con ‘accuratamente lavato’”, è l’accusa che muove il conduttore Milo Infante. E poi continua: “Tu riesci a mettere Alberto Stasi sulla scena del crimine perché hai un dispenser che è sporco ma accuratamente lavato in un lavandino dove non ci sono tracce di sangue ma di capelli, che sono incollati”.

Piero Colaprico obietta: “Manca un dettaglio fondamentale. La sera, i due ragazzi mangiano insieme una pizza. Anche Chiara verosimilmente si va a lavare nello stesso lavandino. Lo dice anche Alberto Stasi. Come mai c’è l’impronta di Alberto Stasi e non quella di Chiara Poggi?”, dice il giornalista. Immediata la risposta di Milo Infante: “La butto lì: magari Alberto è stato l’ultimo a lavarsi”. Categorico Colaprico. “No. Perché doveva esserci anche l’altra impronta. Secondo la ricostruzione, quando Stasi uccide al mattino, lava accuratamente il dispenser dove restano sotto quelle tracce lì, che sono state giudicate e ritenuti irrilevanti nel 2020 a Brescia. Le impronte che valgono giudiziariamente sono solo due, quelle con i contatti di Stasi. Ma come mai ci sono le tue impronte se la sera dovevano esserci le impronte di Chiara Poggi?”.

Lo stesso Milo Infante, a Mattino Cinque, aveva lanciato una bomba sul processo: tutto potrebbe slittare a fine novembre o anche oltre, tra cui la possibile richiesta di revisione della difesa di Alberto Stasi. Il ritardo sarebbe legato a un possibile coinvolgimento di un’altra procura. “È un’ipotesi anche se io vedo più un’altra Procura, non quella generale, interessata alla revisione di Stasi, ma non si può dire di più”, dice il conduttore di Ore 11. Le probabili Procure potrebbero essere quelle di Brescia o Parma.