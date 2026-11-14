Monica Busetto esce dal carcere, le prime parole sono uno schiaffo alle toghe

Monica Busetto è tornata libera dopo quasi 14 anni di carcere, trascorsi da innocente per un omicidio che non aveva commesso. Venerdì 13 novembre, alle 16.44, ha lasciato la casa circondariale di Montorio Veronese, dopo che la Corte d’Assise di Trento ha accolto la seconda richiesta di revisione, cancellando la condanna a 25 anni per l’uccisione di Lida Taffi Pamio, 87 anni, avvenuta a Mestre nel dicembre 2012.

All’uscita dal carcere, Busetto ha espresso soprattutto sollievo, ribadendo di aver sempre sostenuto la propria innocenza. Ha ringraziato chi l’ha aiutata a far emergere la verità e ha manifestato il desiderio di tornare a Venezia per riabbracciare la famiglia. Dopo 14 Natali trascorsi in carcere, si prepara finalmente a trascorrere le festività con i propri cari.

La vicenda giudiziaria era iniziata con il ritrovamento del corpo dell’anziana, uccisa con numerose coltellate. I sospetti si erano concentrati su Busetto, sua vicina di casa, anche a causa di una collanina trovata nel suo appartamento, ritenuta appartenente alla vittima.

La svolta è arrivata dopo la confessione di Susanna Milly Lazzarini, già responsabile di un altro omicidio, che aveva dichiarato di aver ucciso anche Pamio, salvo poi ritrattare. Decisive sono state le nuove consulenze tecniche della difesa, che hanno dimostrato l’incompatibilità della collanina con quella della vittima e le irregolarità nella gestione del reperto. Anche un’inchiesta giornalistica de Le Iene ha contribuito a riaprire il caso.

Dopo anni di battaglie legali, Monica Busetto può finalmente riappropriarsi della propria libertà e della propria vita.