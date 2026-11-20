“Morte cerebrale”: si è impiccato nel carcere di Verona Nadir Rossi, il 35enne ex infermiere al Pronto soccorso dell’Ospedale Borgo Roma di Verona finito in carcere per l’omicidio della moglie, Jessica Dalla Chiara, morta nel 2024.

Verso le 7 di venerdì mattina l’uomo è stato rinvenuto impiccato nella sua cella della Casa Circondariale di Verona. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso della Polizia penitenziaria e dei sanitari: Rossi è attualmente ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sono senza speranza. Il Tribunale del Riesame aveva rigettato ieri la richiesta di scarcerazione presentata dai suoi legali.

Una tragedia nella tragedia che riaccende la polemica sulle condizioni degli istituti detentivi italiani. “Salgono così a 68 i reclusi morti di carcere e per carcere dall’inizio dell’anno, cui bisogna aggiungere 4 operatori che, parimenti, si sono tolti la vita in un sistema penitenziario che, proprio come l’inferno dantesco, toglie ogni speranza a chiunque vi entri, vuoi perché accusato di aver commesso un reato vuoi per servire lo Stato con l’uniforme blu della Polizia penitenziaria”, dichiara Gennarino De Fazio, responsabile della UIL FP Polizia Penitenziaria.

“Le carceri continuano a versare in crisi profondissima, sotto la spinta del sovraffollamento detentivo, sono 66.256 i detenuti presenti a fronte di 46.487 posti (142,5%), della penuria negli organici della Polizia penitenziaria, al cui fabbisogno mancano almeno 20mila agenti, delle carenze nell’assistenza sanitaria, delle deficienze strutturali e infrastrutturali e della disorganizzazione complessiva. A Verona, in particolare, 646 reclusi sono stipati in soli 333 posti, pari dunque quasi al doppio della capienza, mentre vi sono assegnati appena 284 agenti, quando ne necessiterebbero non meno di 420 (-32%). Un mix evidentemente esplosivo che se non deflagra è solo grazie al sovrumano sacrificio e alla professionalità degli operatori, comunque sottoposti a carichi di lavoro abnormi e a turnazioni di servizio che vanno ben al di là degli orari regolamentari con la compressione persino di diritti costituzionali”, spiega il rappresentante della UIL FP Polizia Penitenziaria.

“Al di là di fantomatici piani carcere a altri placebo similari, è di ogni evidenza che l’emergenza penitenziaria, che si trascina da troppo tempo, non può essere affrontata con strumenti ordinari, ma richiede provvedimenti e investimenti di natura eccezionale volti a deflazionare tangibilmente la densità detentiva, potenziare gli organici del personale, ammodernare ed efficientare gli edifici, implementare le infrastrutture, garantire l’assistenza sanitaria e avviare riforme complessive”, conclude De Fazio.