«L’università di Torino è un caso interessante di extraterritorialità». A scriverlo sui social network è uno che l’extraterritorialità la spiega nelle aule: Massimo Cavino, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università del Piemonte Orientale. «Parlo di “extraterritorialità” in senso letterale. Un luogo nel quale non si applica il diritto nazionale è extraterritoriale. Come se fosse il consolato o l’ambasciata di un altro Paese», spiega a Libero.

Il 26 ottobre i collettivi studenteschi hanno occupato il Campus Luigi Einaudi. Le lezioni sono state prima sospese e poi trasferite obbligatoriamente online, con esami e lauree ricollocati in altre sedi. Il 3 novembre quasi duecento, tra docenti e dipendenti, hanno firmato un documento di sostegno agli occupanti. L’elenco completo dei firmatari non è pubblico, ma tra loro, secondo la stampa locale, ci sono almeno tre delegati della rettrice Cristina Prandi: sono i professori Filippo Barbera, Silvana Dalmazzone e Laura Corazza, il primo dei quali ha detto di averlo fatto a titolo personale, ammesso che questo cambi qualcosa. Nella notte tra il 4 e il 5 novembre il concerto abusivo del cantante Cosmo nel campus occupato ha reso necessario l’intervento della polizia e di un’ambulanza. Dal 9 novembre l’occupazione si è trasferita a Palazzo Nuovo, e anche lì è iniziata la didattica obbligatoria a distanza. L’ultimo episodio è della notte del 13, quando due uomini sono caduti dalla facciata di Palazzo Nuovo mentre dipingevano un graffito.

Il primo novembre Cavino aveva raccontato la sua esperienza sul web. «La biblioteca Bobbio è chiusa. Possono accedere solo i docenti ammessi dagli occupanti; che condividono le farneticazioni degli occupanti; perché è arrivato il momento di dirlo: sono anni che a Torino si spacciano per pensiero critico le posizioni deliranti di alcuni, o meglio di alcune esaltate. E non venitemi a parlare di metodo e merito: il metodo è violenza; il merito tutte cazzate». Applausi alla schiettezza.

«Io lavoro in un altro ateneo. Ma a Torino abito, a Torino studiano i miei figli e a Torino vado spesso in biblioteca o a incontrare colleghi. La mia “scuola” è quella torinese», dice ora Cavino a Libero. «Le norme per l’accreditamento dei corsi universitari prevedono che la didattica a distanza sia stabilita a monte dell’erogazione. Vi si può ricorrere quando ci sono situazioni emergenziali, non creandole prima per poi farla dopo. Anche perché è un tipo d’insegnamento impegnativo, non si può inventare da un minuto all’altro. Invece questo è ciò che è successo».

Se una Pro loco volesse organizzare una serata danzante, avverte il professore, «deve impazzire di modulistica, avvisare la Commissione provinciale per la sicurezza. Questi, invece, organizzano un concerto, fanno entrare chi vogliono, si fanno male alcune persone e non succede nulla». E poi, appunto, l’episodio della notte di venerdì.

Davanti a tutto questo, commenta il professore, «la cosa più sconcertante è che tecnicamente non si può neanche parlare di un’occupazione, perché c’è una legittimazione che arriva direttamente dall’ateneo. Quando dei delegati del rettore sottoscrivono un documento, che peraltro nessuno ha mai avuto modo di vedere ufficialmente, in cui si condividono le ragioni dell’occupazione, non c’è molto altro da aggiungere». Qualcosa, semmai, dovrebbe dirla chi guida l’ateneo. «Dopo che sono successe cose del genere, se la rettrice ritiene che l’occupazione sia un fatto illegitti.