Emergono dettagli inquietanti sulla rapina costata la vita a Nicola Luciano Re, il 92enne morto dopo essere stato raggirato con la tecnica del finto carabiniere nella sua abitazione di via dei muratori a Milano.

“L’hai spinto forte?”. “Non l’ho spinto forte. È lui che è inciampato nella sedia”, è uno dei dialoghi intercettato dalla polizia tra i due giovani fermati per la rapina. I due, il 22enne Mohamed Abouelfetouh e il 19enne Hamdi Hassan, non sapevano di essere ascoltati mentre, in una stanza della questura, parlavano di quanto accaduto e cercavano di concordare una versione dei fatti.

“Dobbiamo raccontare la stessa versione”, dice sempre Abouelfetouh come riportato dal Corriere della Sera. Hassan poi aggiunge: “Nessuno sapeva che ho colpito l’uomo tranne te”. Il complice gli suggerisce allora cosa dichiarare durante gli interrogatori, sostenendo che volevano restituire gli oggetti sottratti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Nicola avrebbe capito di essere stato truffato e avrebbe tentato di reagire. A quel punto sarebbe stato colpito alla testa. A trovarlo riverso sul pavimento del corridoio, con una mano ancora stretta allo schienale di una sedia, era stata la figlia, che aveva immediatamente chiamato i soccorsi. Per il 92enne però non c’è stato nulla da fare.