È arrivata la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro. La condanna a 16 anni per Isabella Internò per concorso nell’omicidio di Denis Bergamini è stata confermata. Nel lontano 1989, la donna era la fidanzata del centrocampista del Cosenza, prima della rottura arrivata qualche mese prima dell’omicidio.

Donato Denis Bergamini è stato trovato morto a ventisette anni sulla statale 106 Jonica, a Roseto Capo Spulico il 18 novembre del 1989 (domani saranno esattamente 37 anni). Isabella Internò ha sempre sostenuto di avere avuto una discussione mentre viaggiava in Maserati con Denis Bergamini. Il ventisettenne sarebbe poi sceso dall’auto e si sarebbe gettato sotto un camion. Per i giudici di primo grado, quando la ruota del camion passò sull’addome del ragazzo, Denis Bergamini era già morto per asfissia.

La prima condanna risale al primo ottobre 2024. In appello, davanti alla Corte presieduta da Piero Santese, il pm Luca Primicerio aveva chiesto di portare la pena da 16 a 23 anni di reclusione. La difesa, invece, chiedeva l’assoluzione. “Non c’è stato nessun omicidio”, avevano sostenuto in aula difensori i Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri. Adesso, la difesa preannuncia il ricorso in Cassazione: “È una sentenza triste, che fa a pugni con il buonsenso, con quelle che sono le risultanze del processo. Andremo in Cassazione dove se non altro avremo giudici indipendenti e non condizionati dall’ambiente”, ha attaccato uno dei legali, l’avvocato Cataldo Intrieri. E poi ha aggiunto: “Questo processo non doveva essere celebrato a Cosenza e forse non si doveva fare nemmeno in Calabria. Adesso andiamo in Cassazione, andiamo a Roma, dove i giudici conoscono il diritto”.

La versione del suicidio ha retto per decenni. La svolta è arrivata nel 2017, in occasione della seconda riesumazione (la prima avvenuta nel 1990, quarantasette giorni dopo la morte). Bisognava chiarire se Denis Bergamini fosse ancora vivo quando il Camion lo sciacciò. I periti Antonello Crisci, Carmela Buonomo e Maria Pieri conclusero che era stato soffocato. L’esame dei tessuti li portava a ritenere più probabile che fosse già morto al momento dell’investimento. La Corte d’assise di Cosenza prima e l’Appello oggi hanno accolto la ricostruzione del soffocamento.

Il 18 novembre del 1989 Bergamini era rientrato in albergo dopo l’allenamento. Il compagno di stanza, Michele Padovano, avrebbe raccontato di averlo visto turbato dopo una telefonata. Dopo il cinema, il ventisettenne si è allontanato a bordo della sua Maserati con Isabella Internò, con cui aveva rotto da qualche mese. I due erano stati anche fermati un posto di blocco nei pressi di Roseto Capo Spulico, mentre percorrevano la statale verso nord. Qualche chilometro più avanti la Maserati si è fermata in una piazzola. “In macchina stavamo discutendo piuttosto animatamente. Poi, improvvisamente, Denis è sceso e dopo aver farfugliato qualche frase si è tuffato sotto un camion in transito”, ha sempre dichiarato la Internò. Questa versione ha retto per anni. Oggi la conferma per concorso in omicidio.