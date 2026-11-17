Sparano con la replica di una Colt davanti alla caserma della polizia a Padova: fermate tre ragazzine tra i 16 e i 18 anni legate ai centri sociali e all’area antagonista della città. Vestite di scuro e incappucciate, sono comunque state individuate in fretta grazie alle telecamere presenti. Nei filmati le si vede mentre percorrono la ciclabile, finché una di loro non estrae l’arma dal giubbotto ed esplode il colpo contro la porta carraia del Reparto Mobile.

Dopo aver fermato le tre ragazze, i poliziotti le hanno trovate in possesso di una riproduzione di una pistola tipo revolver Colt con canna da 4 pollici, calibro 45 magnum caricata a salve. Le tre sono state portate in questura e sono stati chiamati i genitori delle due minori. A quel punto è stata autorizzata anche una perquisizione domiciliare. E così si è scoperto che a casa di una delle tre c’erano un fumogeno e la targa in ottone di una scuola superiore locale. Ulteriori indagini, inoltre, hanno fatto emergere pure legami con l’area antagonista padovana legata ai centri sociali. Le tre, infatti, si stavano organizzando per partecipare alla manifestazione studentesca in programma venerdì 20 novembre.

“Si tratta di un episodio grave ed inquietante posto in essere da tre ragazze, due minorenni ed una neo maggiorenne che, detenendo una riproduzione di un Revolver Colt 4 pollici, calibro 45 magnum, si sono rese protagoniste di un gesto che oltre a procurare un immediato allarme, poteva esporre al rischio di serie conseguenze, anche per l’incolumità delle stesse, in ragione di una minaccia a mano armata rivolta contro la sede del II Reparto Mobile di Padova e il tempestivo intervento dei poliziotti in servizio di vigilanza alla Caserma - ha dichiarato il questore Marco Odorisio -. Una riflessione comune si impone anche alla luce di quanto contestualizzato, con riferimento alle varie e diversificate agenzie educative, in primis la famiglia, luoghi di ascolto dei nostri ragazzi per renderli consapevoli e responsabili in ordine alla antisocialità di una condotta, di cui sempre più spesso si rendono principali protagonisti”.