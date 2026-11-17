“No. Per adesso non vedo necessità, grazie a Dio”. Papa Leone XIV, nel corso di una lunga intervista con i giornalisti a bordo dell’aereo che lo ha riportato a Roma dall’America Latina, ha sgomberato il campo dall’ultima voce impazzita sul suo futuro, un presunto documento di rinuncia ‘sub conditione’ per l’ipotesi di un coma, dopo il suo ricovero ospedaliero presso il Gemelli di Roma. Documento secondo alcuni addirittura già firmato dal Pontefice.

“Il Diritto canonico ha già diversi punti che interessano questo tema - ha sottolineato il Santo Padre -. È nelle mani di Dio, come ho detto prima di essere eletto Papa. Confido in Lui. Eventualmente lo farò, penso. Però per adesso non vedo il bisogno”.

Leone ha rivelato di non essersi sorpreso per la resistenza dimostrata anche in questo impegnativo viaggio durato ben 11 giorni. “Se mi sono sorpreso di me stesso? Io voglio dare grazie a Dio. La verità è che dalla prima settimana - è passato poco più di un mese, come tutto il mondo sa - c’è stato un intervento un po’ impegnativo, ma fin dall’inizio il viaggio era già programmato e io volevo portarlo a termine - ha rivelato -. Così, con l’aiuto di Dio e la forza della preghiera ho ricevuto naturalmente messaggi da parte di tutto il mondo, e con una certa determinazione che ho, grazie all’aiuto dei medici, ho visto che di fatto era possibile. Non sono al 100%, ma sto abbastanza bene. E poi la resistenza è uno dei doni che il Signore mi ha concesso”.

Rientrato questa mattina a Roma dal suo sesto viaggio apostolico internazionale tra Uruguay, Argentina e Perù, il Papa ha definito l’esperienza del viaggio una “Magnifica humanitas”, come il titolo della sua prima enciclica, per la bellezza e la ricchezza degli incontri con diverse culture, popoli e comunità.

Rievocando i colloqui avuti a Buenos Aires con il presidente Javier Milei, Leone XIV ha ribadito che la sua missione non è di carattere politico, bensì radicata nella Dottrina sociale della Chiesa e nella difesa della dignità umana, sottolineando la necessità di sostenere i ceti più deboli, la classe media e i lavoratori attraverso una redistribuzione equa della ricchezza. Il Pontefice ha inoltre rivolto un accorato appello a superare la polarizzazione ideologica e il linguaggio violento esacerbato dagli algoritmi, spronando la società e la politica a riscoprire il valore del dialogo e della ricerca del bene comune.