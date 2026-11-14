Pitone reale esce dal water: terrore, ora non si sa più nulla

Una scena da film horror si è verificata giovedì 12 novembre nel bagno di un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Turati, a Castelfidardo, dove un bambino di 9 anni ha trovato un serpente che usciva dalla tazza del water. Il rettile, inizialmente scambiato per un comune serpente, è stato identificato dai carabinieri forestali, grazie a una fotografia scattata dal piccolo, come un pitone reale, specie originaria dell’Africa subsahariana.

A raccontare l’incredibile episodio è Betty, una donna di 71 anni che si trovava nell’appartamento della figlia insieme alla nipote e a un amichetto. Mentre i bambini giocavano e si scattavano fotografie, il bambino si era recato in bagno per fare una foto allo specchio. Improvvisamente, sentendo uno strano rumore, si è voltato e ha visto il serpente spuntare dal water. Nonostante lo spavento, è riuscito a fotografarlo prima di chiudere la porta e avvertire la nonna.

Betty, inizialmente convinta che fosse uno scherzo, ha poi capito che il pericolo era reale e ha chiamato i vigili del fuoco. Quando è tornata a controllare, però, il rettile era scomparso. Secondo i pompieri, potrebbe essere tornato nelle fognature attraverso un’apertura della rete.

I carabinieri forestali stanno indagando per ricostruire la provenienza dell’animale. Essendo una specie esotica molto diffusa come animale domestico, si ipotizza che sia fuggito da un terrario o sia stato abbandonato.

Resta da capire come abbia raggiunto il terzo piano e, soprattutto, dove si trovi ora.