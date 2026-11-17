Due ore di domande, Nella giornata di martedì 17 novembre, la Squadra Mobile di Campobasso ha ascoltato il padre e la cognata di Antonella Di Ielsi. La donna e la figlia quindicenne Sara sono state uccise lo scorso dicembre, avvelenate con la ricina. I due interrogatori confermano come le indagini stiano procedendo, per individuare i molteplici punti che rimangono ancora senza una risposta: chi è stato l’assassino (o gli assassini), movente e dinamica del duplice omicidio.

Verso le 10 del mattino, Salvatore Di Ielsi, padre di Antonella e nonno di Sara Di Vita, e la cognata della donna, Giovanna, sono entrati in Questura in via Tiberio. I due sono stati sentiti separatamente, come persone informate sui fatti. Le due audizioni sono durate circa due ore e sono considerate di primaria importanza dagli inquirenti per definire l’ambiente domestico nei giorni che hanno poi portato alla tragedia. All’uscita dalla Questura, Salvatore Di Ielsi non ha rilasciato dichiarazioni, ha scelto il silenzio assoluto e si è allontanato rapidamente. La cognata della vittima, invece, ha scelto di rispondere alle domande dei cronisti presenti. “Potrebbero arrivare presto delle novità”, ha dichiarato la donna. E poi ha concluso: “Resto convinta che si sia trattato di un omicidio e non certo di un incidente”.