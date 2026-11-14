Ricina, interrogato il tecnico di laboratorio: chi è sua moglie...

Proseguono le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute nel dicembre 2025 a Pietracatella, in provincia di Campobasso, per una presunta intossicazione da ricina. Questa mattina, dalle ore 11, la Squadra Mobile ha interrogato in questura un tecnico di laboratorio dell’Istituto Agrario di Riccia, una delle scuole perquisite dalla polizia nelle scorse settimane. L’uomo è il marito di un’amica di vecchia data di Gianni Di Vita.

Gli investigatori hanno programmato altri interrogatori di persone informate sui fatti per la prossima settimana. L’inchiesta principale procede contro ignoti per duplice omicidio premeditato, mentre cinque medici risultano indagati per omicidio colposo.

La pista attualmente privilegiata dagli inquirenti riguarda le frequentazioni di Gianni Di Vita, familiare delle vittime. Il suo avvocato, Vittorino Facciolla, ha dichiarato di non essere preoccupato, sottolineando che non deve temere chi è estraneo alle responsabilità del caso.

Il legale ha inoltre evidenziato alcuni interrogativi ancora senza risposta, fondamentali per chiarire la vicenda: chi abbia procurato la ricina, in che modo sia stata eventualmente prodotta e se sia effettivamente questa sostanza ad aver causato la morte di Antonella e Sara.

Le indagini proseguono quindi per ricostruire la provenienza del veleno, individuare eventuali responsabilità e chiarire le circostanze della morte delle due donne.